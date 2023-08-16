Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения

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Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что сейчас свои сбережения, валюту лучше хранить в наличном виде.
«Преимущество хранения валюты в наличных –не надо идти в банк и снимать деньги с банкомата (особенно, когда речь идет о крупной сумме денег). Не надо опасаться, что банк лопнет и деньги пропадут. Именно поэтому многие россияне до сих пор предпочитают держать доллары и евро дома. <…> Лучше хранить валюту и дома, и в банке, лучше в государственном. Так будет надёжнее», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Хазанов.
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