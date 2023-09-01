Россиянам рассказали, как правильно вести финансовый учёт

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Финансовый советник Алексей Родин назвал методы ведения финансового учёта, отметив, что в первую очередь необходимо научиться контролировать свои расходы.
Он отметил, что вести свои финансовые расходы могут помочь мобильные приложения и приложения банков, учёт в таблицах Excel, а также обычный учёт «в тетрадке».
Следующим шагом является оптимизация расходов. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Родин, необходимо проанализировать свои расходы и исключить те, которые не являются обязательными.
Кроме того, можно составить подробный план трат на следующий месяц, поставив при этом ограничения на определённые суммы или по каким-либо категориям товаров.
Специалист подчеркнул, что подобные меры позволят прийти к финансовой независимости, сформировав капитал на будущее.
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Следующим шагом является оптимизация расходов. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Родин, необходимо проанализировать свои расходы и исключить те, которые не являются обязательными.
Специалист подчеркнул, что подобные меры позволят прийти к финансовой независимости, сформировав капитал на будущее.
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Мелисса Тимофеева