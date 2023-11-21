Россиянам рассказали, какие лекарства подорожают к Новому году

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В России не ожидают сильного роста цен на лекарства в преддверии Нового года. Об этом «Радио 1» рассказал экономист, эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский.
По словам эксперта, в сфере госрегулирования цены повышаются незначительно – в пределах 1-2%. Стоимость лекарств, которые не попадают в перечень ценового регулирования, во многом зависит от курса валют, даже если дело касается отечественного производителя.
Зарубежные производители регулируют цены в зависимости от фактического и прогнозируемого курса доллара и евро. Однако даже в этих случаях фармкомпании готовы повысить стоимость продукта, боясь падения спроса.
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«Среди отечественных рост цен если и возможен, то только на самые недорогие лекарства. Российский производитель будет повышать стоимость, если у него слишком выросли издержки, либо зарубежный бренд очень вырос в цене. Например, импортный препарат с 500 рублей подорожал до 800, то отечественный производитель думает: “зачем мне продавать свой препарат за 400 рублей, если можно за 600?”», — сказал Лисовский.
«Были случаи, когда компании повышали цены из-за роста курса, но тогда же резко падали продажи. Здесь всё зависит от конкретного препарата. В прошлом году многие компании повысили цены, исходя из прогноза, что евро будет 100 и выше, но тогда евро торговался совершенно по другому курсу, и они получили сверхприбыль, а цену снижать обратно они не стали. Поэтому сейчас некоторые не видят смысла в повышении стоимости препаратов снова», — добавил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова