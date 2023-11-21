Россиянам рассказали, какие лекарства подорожают к Новому году

Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере добычи нефти и газа — в среднем их доход составляет 176,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.