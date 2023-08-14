Россиянам рассказали, когда курс рубля стабилизируется

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«Где-то в течение месяца ситуация должна стабилизироваться, потому что, во-первых, должен упасть импорт и, во-вторых, должен сказаться эффект от роста цен на нефть. Поэтому, я думаю, примерно на уровне 105 будет стабилизироваться курс рубля», — заявил в беседе с RT Суверов.
Он добавил, что причиной нынешнего падения курса рубля являются дефицит валюты и «сокращение экспорта, несмотря на рост цен на нефть».
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