Россиянам рассказали, когда курс рубля стабилизируется

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на инвестиционной карте Подмосковья для субъектов МСП доступно 160 коммерческих помещений в рамках нового сервиса для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома».

Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня предприниматели активно открывают бизнес на первых этажах жилых домов, создавая комфортную и удобную среду для жизни района. Это могут быть детские центры, кафе, студии красоты, магазины и многое другое. Теперь подобрать помещение для размещения бизнеса можно онлайн на инвестиционной карте Московской области, где уже отображена информация о 167 объектах от двух крупных застройщиков», — сказала Екатерина Зиновьева.

Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;

— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;

— ШАГ 3. Заключение договора;— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

Например, в городском округе Красногорск предпринимателям доступно коммерческое помещение площадью 92,1 кв. м на первом этаже жилого дома. Объект относится к категории коммерческой недвижимости.

Все доступные объекты для открытия бизнеса размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья доступны на одной площадке.

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