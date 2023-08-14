Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Россиянам рассказали, когда курс рубля стабилизируется

Россиянам рассказали, когда курс рубля стабилизируется

Аналитик Суверов: курс рубля стабилизируется в течение месяца
14 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Инвестиционный стратег Сергей Суверов спрогнозировал стабилизацию курса рубля в течение месяца.
«Где-то в течение месяца ситуация должна стабилизироваться, потому что, во-первых, должен упасть импорт и, во-вторых, должен сказаться эффект от роста цен на нефть. Поэтому, я думаю, примерно на уровне 105 будет стабилизироваться курс рубля», — заявил в беседе с RT Суверов.

Он добавил, что причиной нынешнего падения курса рубля являются дефицит валюты и «сокращение экспорта, несмотря на рост цен на нефть».


Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали. Экономист Никита Кричевский объяснил «Радио 1», почему прогнозы отличаются от реальности, и к чему готовиться россиянам.

Читайте также:

Экономист Кричевский призвал бросить курить и перейти на водку из-за подорожания продуктов

Экономист Кричевский: в России вырастет спрос на суррогатные продукты из-за роста цен

Курс евро превышает 111 рублей
#экономика
#курс
#нефть
#курс рубля
Читайте нас в
Мантуров рассказал об особенностях техники, выставленной на форуме «Армия-2023»
14 августа 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что особенность военно-технического форума «Армия» заключается в модернизированных образцах известной военной техники, которые получили новации по результатам боевого применения. Об этом он сообщил в ходе торжественной церемонии открытия форума.
«Рассчитываем, что все участники и гости «Армии-2023» по достоинству оценят плоды труда сотен российских оборонных предприятий, смогут прочувствовать ритм, с которым сейчас работает наш оборонно-промышленный комплекс», — отметил Мантуров.

Напомним, конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

Читайте также:

Путин рассказал об участниках форума «Армия-2023»

Лихачев заверил Путина, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ 2023 года

Шойгу: разрекламированная западная техника в бою оказалась не безупречной
#подмосковье
#военные
#армия
#комплекс
#техника
#патриот
#конференция
#минобороны
#путин
Читайте нас в
Курс евро превышает 111 рублей
14 августа 2023, 13:22

Фото: istockphoto/HJBC

Курс евро во время валютных торгов на Московской бирже превысил 111 рублей в первый раз с 23 марта 2022 года.
ТАСС пишет, что стремительный рост курса евро начался в 8:00 14 августа и поднялся с 108,99 руб. до 110,54 руб.
 
Также 14 августа доллар на Московской бирже превысил 101 рубль в первый раз с 23 марта прошлого года.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин сказал, что в интересах российской экономики - сильный рубль.

ТАСС пишет, что слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, поэтому в интересах российской экономики - сильный рубль. Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль»,- пишет Орешкин.
Читайте также:

Орешкин заявил, что нормализация рубля ожидается в скором времени

Доллар поднялся выше 101 рубля на бирже

Депутат Аксаков считает, что россиянам наплевать на курс доллара


#евро
#валюта
#рубль
Читайте нас в
«Рособоронэспорт» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов
14 августа 2023, 13:19

Фото: iStock/G0d4ather

Гендиректор РОЭ Александр Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» в первый день форума «Армия-2023» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе РОЭ.
По словам Михеева, в прошлом году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.

Отмечается, что глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу совершил обход экспозиции выставки. Михеев доложил Шойгу о сумме подписанного контракта.

Напомним, в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье открылась экспозиция Международного военно-технического форума «Армия-2023». Как ранее заявили в Минобороны, на форуме будут заключены контракты более чем на 433 млрд рублей.

Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.

Читайте также:

Шойгу показали новые средства поражения для Су-57

В Подмосковье стартовал Международный военно-технический форум «Армия»

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
#подмосковье
#военные
#форум
#сергей шойгу
#армия
#страны
#патриот
#выставки
#конференция
#минобороны
Читайте нас в
В России цены на дизельное топливо установили рекорд
14 августа 2023, 12:57

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 14 августа цены поднялись на 1,57%.
С начала торгов стоимость тонны дизеля по территориальному индексу Европейской части страны превысила отметку в 65 тысяч рублей.
 
9 раз за месяц топливо обновляет месячные максимумы. Цены продолжили расти и достигли 65 311 рублей.
 
Цены растут и на бензин. В ходе торгов стоимость тонны Аи-95 выросла на 0,61%, достигнув 69 084 рублей. Бензин марки Аи-92 стал дешевле на 0,14%, достигнув 62 156 рублей.

Ранее доллар поднялся выше 101 рубля на бирже. Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.

Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль» - пишет Орешкин.
Читайте также:

Доллар поднялся выше 101 рубля на бирже

Газ на лондонской бирже подорожал за день на 28 процентов

Белоруссия сократит поставки топлива в Россию
#биржа
#цены
#топливо
Читайте нас в
Более 160 коммерческих помещений для бизнеса Подмосковья доступно онлайн
14 августа 2023, 12:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на инвестиционной карте Подмосковья для субъектов МСП доступно 160 коммерческих помещений в рамках нового сервиса для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома».

Этот сервис позволяет в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня предприниматели активно открывают бизнес на первых этажах жилых домов, создавая комфортную и удобную среду для жизни района. Это могут быть детские центры, кафе, студии красоты, магазины и многое другое. Теперь подобрать помещение для размещения бизнеса можно онлайн на инвестиционной карте Московской области, где уже отображена информация о 167 объектах от двух крупных застройщиков», — сказала Екатерина Зиновьева.

Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома:

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;

— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;

— ШАГ 3. Заключение договора;— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

Например, в городском округе Красногорск предпринимателям доступно коммерческое помещение площадью 92,1 кв. м на первом этаже жилого дома. Объект относится к категории коммерческой недвижимости.

Все доступные объекты для открытия бизнеса размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья доступны на одной площадке.

Читайте также:

В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.

#подмосковье
#красногорск
#рубль
#помощь
#бизнес
#радио
#кафе
#магазины
#сервис
#услуги
#мсп
#онлайн
#предприниматели
#меры
#дома
#информация
#екатерина зиновьева
#служба
Читайте нас в
В Центре занятости населения назвали самые востребованные в Подмосковье профессии
14 августа 2023, 11:39

Фото: Мининвест МО

Рабочие специальности оказались самыми востребованными в Подмосковье. Об этом сообщили в Центр занятости населения Московской области.
Во время проведения спец­операции больше всего специалистов требуется в организации оборонно-промышленного комплекса. Так, в Подмосковье нужны токари и операторы станков. Оплата – от 60 тыс до 150 тыс рублей, уточнили в Центре занятости региона изданию «Подмосковье сегодня». 
 
Для токарей в Московской области открыто более12,5 тыс вакансий, для швей – свыше 14 тыс. 3 тыс запросов поступило на слесарей. 
 
Помимо этого, нужны операторы разных направлений – таких вакансий сейчас 7 тыс. В топ-5 вошли и грузчики, для них насчитывается 2 тыс предложений.

Читайте также:

В Раменском запустят производство энергосберегающих светильников за 50 млн рублей

Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс

Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»


 

 
#экономика
#профессии
#трудоустройство
#вакансии
#работа
#зарплата
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Доллар поднялся выше 101 рубля на бирже
14 августа 2023, 11:23

Фото:istockphoto/Valeriya

Курс доллара на Московской бирже стал выше 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года. Об этом говорят данные торгов.
Нормализация курса прогнозируется в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль» - пишет Орешкин.
Ранее депутат Аксаков заявил, что россиянам наплевать на курс доллара. Большинство граждан России не интересует соотношение курса рубля и доллара.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время беседы с агентством Ura.ru, комментируя рост курса доллара до 100 рублей. Анатолий Аксаков сказал, что следит за соотношением рубля и доллара из-за своей работы.

Читайте также:

Депутат Аксаков считает, что россиянам наплевать на курс доллара

Орешкин заявил, что нормализация рубля ожидается в скором времени

Курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 100 рублей
#доллар
#рубль
#экономика
Читайте нас в
В Раменском запустят производство энергосберегающих светильников за 50 млн рублей
14 августа 2023, 11:23

Фото: Мининвест МО

Компания «Элгост» запустит производство светодиодных светильников в Раменском городском округе. В поиске площадки для инвестпроекта помогла Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Компания занимается производством энергосберегающего осветительного оборудования. Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. На производстве создадут более 30 рабочих мест. Завершить строительство и запустить новое предприятие планируется в IV квартале будущего года.
 
На действующем производстве сейчас работает одна автоматизированная линия. Готовые изделия проходят тестирование и функциональный контроль. На новом производстве только на первом этапе планируют установить две производственные линии.
 
Сейчас в линейке компании – более 120 наименований изделий. В месяц компания производит более 3 тыс единиц продукции.

Читайте также:

Мантуров познакомился в Подмосковье с работой парашютного завода и производства пластмасс

Производство компонентов для микроэлектроники запустили в ОЭЗ «Дубна»

Первые помещения для бизнеса в Подмосковье реализованы с помощью нового сервиса
 

#мининвест мо
#экономика
#раменское
#производство
#инвестиции
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Путин поручил обеспечить налоговый вычет для виноделов
14 августа 2023, 11:01

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России законодательно обеспечить налоговый вычет для российских виноделов до 2026 года. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что налоговый вычет будет обеспечен при реинвестировании средств в развитие производства и при увеличении территории виноградников.

Исполнить поручение главы российского государства необходимо 15 декабря 2023 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поздравил компанию «Транснефть» с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса государства. Глава российского государства отметил, что сегодня «Транснефть» по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти. Путин также подчеркнул, что благодаря профессионализму работников «Транснефти» были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли.

Читайте также:

Путин поздравил «Транснефть» с тридцатилетием

Депутат Нилов объяснил отказ от сокращенного рабочего дня

ФНС опровергла наличие у нее черного списка блогеров
#владимир путин
#президент
#поручение
#развитие
#налоговый вычет
#рф
#налоги
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников