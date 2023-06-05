Россиянам рассказали о нормальной процентной ставке по кредитам

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«У нас ключевая ставка ЦБ — 7,5 %! <…> Взять нормальный потребительский кредит под 10-12 % — это уже разумно. В крайнем случае, если лучших вариантов нет — 15 %! Прокачивайте свою финансовую грамотность, дорогие сограждане, и проблем с деньгами будет намного меньше», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.
Ранее кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что россиянам следует остерегаться кредитов в иностранной валюте с плавающими ставками и экспресс-кредитов. Он также прокомментировал новость об увеличении числа россиян, у которых есть кредиты. Эксперт отметил, что такая ситуация может быть связана с тем, что значительное число граждан вынуждены совершать покупки в долг, не имея приличного уровня доходов.