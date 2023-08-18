Россиянам рассказали о скором снижении цен на первичное жильё

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Сбербанк и ВТБ поднимут ставки по базовым ипотечным программам. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. ВТБ поднимет ставки на два процентных пункта с 21 августа.
«Ключевая ставка высока, кредитные и ипотечные ставки привязаны к ставке Ценнтробанка, и они несколько выше, чем ставка в ЦБ. Поэтому сейчас не самое выгодное время, чтобы брать ипотеку. Нужно подождать, пока регулятор её снова снизит. Также нужно помнить, что Минстрой не первый день и месяц говорит о том, что спрос на вторичку и на первичку снижается. Снижение спроса на первичку для строителей – неприятная история, и они вскоре будут вынуждены снижать цены», — сказала Александра Пожарская.Читайте также:
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