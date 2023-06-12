Россиянам рассказали об условии для списания долгов по кредитам

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По словам Андриевской, долги по кредитам спишут участникам СВО при гибели или получении инвалидности I группы.
«Взыскание долгов судебными приставами прекращается с семьи военнослужащего и с его поручителей. Кроме того, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом, начиная с 21 сентября 2022 года», — цитирует издание слова собеседницы.
Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель в свою очередь допустил, что для ряда других россиян в будущем также станет возможной частичная кредитная амнистия. Например, для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и других незащищенных категорий граждан.
«До полного и автоматического списания долгов вряд ли дойдет и, скорее, в каждом конкретном случае наличие соответствующего права придется подтверждать огромным пакетом документов», — заключил Гебель.
Ранее «Радио 1» писало, что россиянам рассказали о нормальной процентной ставке по кредитам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.