Россиянам рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения

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В настоящее время самой надёжной и стабильной мировой валютой стал китайский юань. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он отметил, что валюта представляет национальную экономику. Таким образом, например, турецкая лира представляет слабую экономику, поэтому не пригодна для хранения средств. А вот китайский юань, американский доллар, евро и швейцарский франк являются надёжными валютами для хранения сбережений.
Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что высказывания многих экономистов о падении доллара и потере его влияния не соответствуют действительности. По его словам, в настоящее время не падает сам доллар, а сокращается ареал его действия.
Если раньше мировые государства поддерживали экономические связи с США, что позволяло доллару распространиться по всему миру, то сейчас многие страны начали переключаться на экономику Китая. Таким образом, по аналогии с долларом, распространить своё влияние на весь мир должен и юань.
В заключение Беляев сообщил, что хранить деньги в долларах сейчас рискованно, поскольку эта валюта стала инструментом для применения санкций и иных ограничений. А вот юань более предсказуем и стабилен и явно не станет объектом для антироссийских санкций в ближайшее время.
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Собеседник «Вечерней Москвы» отметил, что высказывания многих экономистов о падении доллара и потере его влияния не соответствуют действительности. По его словам, в настоящее время не падает сам доллар, а сокращается ареал его действия.
В заключение Беляев сообщил, что хранить деньги в долларах сейчас рискованно, поскольку эта валюта стала инструментом для применения санкций и иных ограничений. А вот юань более предсказуем и стабилен и явно не станет объектом для антироссийских санкций в ближайшее время.
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Анастасия Чинкова