Россияне больше всего зарабатывают на нефти и газе

Фото: iStock/pandemin
Больше всего в России зарабатывают специалисты в сфере добычи нефти и газа — в среднем их доход составляет 176,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Финансисты и страховщики, согласно этому исследованию, зарабатывают около 155,5 тысяч рублей в месяц. Эксперты авиационной отрасли получают примерно 151,9 тысяч рублей ежемесячно, а производители табачных изделий — 142,3 тыс. рублей каждый месяц.
Одними из самых высокооплачиваемых направлений также являются аквакультура, рыболовство и железорудная промышленность. Заработок работников этих сфер составляет примерно 109 тыс. рублей ежемесячно.
Ранее служба исследований hh.ru проанализировала доходы представителей рабочих профессий. Самый высокий доход среди рабочих специальностей оказался у водителей такси. В среднем они зарабатывают до 105 тысяч рублей в месяц. На втором месте курьеры с доходом в 91–94 тыс. рублей. Топ-3 закрывают торговые представители, чей доход достигает 74 тысячи рублей в месяц.
В ноябре в России выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза увеличилось число вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).
Читайте также:
Стали известны наиболее оплачиваемые рабочие специальности
Россиянам чаще стали предлагать вакансии с ежедневной оплатой
Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ
Одними из самых высокооплачиваемых направлений также являются аквакультура, рыболовство и железорудная промышленность. Заработок работников этих сфер составляет примерно 109 тыс. рублей ежемесячно.
В ноябре в России выросло количество вакансий с ежедневной зарплатой в 5,2 раза. Больше всего вакансий с ежедневной оплатой труда выросло в сфере такси — в 5,9 раза. В среднем водители получают 3 705 рублей в сутки. На втором месте по росту вакансий оказались курьеры — количество предложений выросло в 5,7 раз. В среднем курьеру предлагают 2 911 рублей в день. В 4,8 раза увеличилось число вакансий в отрасли администрирования (3 850 рублей в день).
Читайте также:
Стали известны наиболее оплачиваемые рабочие специальности
Россиянам чаще стали предлагать вакансии с ежедневной оплатой
Названы самые высокооплачиваемые профессии в ИТ
Артем Путинцев