Россияне начали продавать запасы валюты из-за ослабления рубля

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Россияне начали активно продавать валюту ввиду ослабления рубля. Об этом сообщают «Извести» со ссылкой на ведущие российские банки.
По итогам первого полугодия текущего года, продажи долларов в офлайне на 17% выше, чем их покупка.
При этом в «Цифра банке» утверждают, что продажи валюты выросли на 20%. Объясняется это тем, что курс рубля находится в динамике. Люди хотят воспользоваться ростом курса валюты, чтобы выгоднее продать доллары и евро.
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«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же», — рассказали в крымском РНКБ.
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Элина Позднякова