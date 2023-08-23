Россияне назвали идеальный размер пенсии

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Идеальной пенсией россияне считают 69 тысяч рублей.
«Известия» пишут, что наиболее высокие ожидания у жителей Краснодарского края (104 тысяч рублей), москвичей и жителей Подмосковья (84 тысячи рублей). Самые низкие суммы называли челябинцы (46 тысяч), жители Свердловской области и Татарстана (53-56 тысяч).
Пока желаемые суммы пенсии значительно превышает реальные. По данным Минтруда, на конец первой половины 2023 года средний размер страховой пенсии по старости равняется 21 817 рублям. Причём, по требованию Международной организации труда, величина пенсии должна составлять не меньше 40% от утраченного заработка. В России такое соотношение не превышает 27%.
Коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин дал совет: чтобы достичь коэффициента в 40% граждане должны самостоятельно откладывать деньги на пенсию с 20 лет.
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Пока желаемые суммы пенсии значительно превышает реальные. По данным Минтруда, на конец первой половины 2023 года средний размер страховой пенсии по старости равняется 21 817 рублям. Причём, по требованию Международной организации труда, величина пенсии должна составлять не меньше 40% от утраченного заработка. В России такое соотношение не превышает 27%.
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Мария Фирсова