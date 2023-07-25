Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии

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Сегодня в Государственной думе рассмотрят поправку в законе о банках и их деятельности, которая позволить россиянам переводить самим себе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, сообщает Telegram-канал Mash.
Поправка включает и такой пункт как отмена ограничений на количество операций. Исключениями станут переводы в отделениях или с карты на карту по её номеру.
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