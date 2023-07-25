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Россияне смогут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии

В Госдуме рассмотрят поправку о переводе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии
25 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/ipopba

Сегодня в Государственной думе рассмотрят поправку в законе о банках и их деятельности, которая позволить россиянам переводить самим себе до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас доступный месячный транш без комиссии – сто тысяч рублей. Свыше этой суммы банки устанавливают комиссию самостоятельно, которая варьируется от 0,5 до 1,5 процентов. Новый закон же установит лимит в 30 миллионов рублей для всех банков, действующих на территории России.

Поправка включает и такой пункт как отмена ограничений на количество операций. Исключениями станут переводы в отделениях или с карты на карту по её номеру.

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#Госдума
#Переводы
#Комиссия
#Банки
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Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года
Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП
25 июля 2023, 06:19

Фото: сайт Кремля

По прогнозам, бюджетный дефицит России за 2023 год составит от 2 до 2,5% ВВП. Однако, как утверждает министр финансов Антон Силуанов в беседе с «АиФ», имеется достаточно ресурсов для осуществления запланированных и дополнительных расходов, появляющихся в течение года.
«В настоящее время уровень дефицита соответствует показателям, которые были заложены в наш план. По итогам года он составит 2-2,5% ВВП. Более точные данные будут доступны во втором полугодии. У нас имеются необходимые ресурсы для покрытия как запланированных, так и дополнительных расходов, которые появляются в течение года», — подчеркнул он.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы российского бюджета в 2023 году запрограммированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), а дефицит — 2,925 триллиона рублей.

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#Силуанов
#экономика
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В Киргизии шесть банков приостановили переводы «Юнистрима»
Шесть банков Киргизии приостановили переводы российской платежной системы «Юнистрим»
24 июля 2023, 23:42

Фото: iStock/HStocks

В Киргизии шесть банков приостановили работу с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Уточняется, что Finсa банк, «Банк «Компаньон», «Халык Банк», «Капитал Банк», и «Банк Азии» на официальных сайтах проинформировали, что операции по системе «Юнистрим» больше недоступны.

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#Киргизия
#банки
#переводы
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Новак поддержал идею Минэнерго ограничить количество экспортёров бензина
Вице-премьер РФ Новак поддержал предложение ограничить число экспортёров бензина из России
24 июля 2023, 22:38

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание касательно ситуации на рынке нефтепродуктов, поддержав предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Кабмин.
«По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина», — цитирует издание текст заявления.

В Минэнерго России в понедельник, 24 июня, заявила, что ограничение числа экспортёров бензина является доступной мерой пресечения схем серого экспорта топлива.

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#бензин
#топливо
#Новак
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Депутаты ГД предложили направлять средства маткапитала на инвестиции
24 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/macniak

В Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на инвестиционном счёте. Об этом сообщает «Абзац».
Материнский капитал – это самое крупное пособие, которое получают семьи с детьми. Однако потратить его можно на ограниченное количество услуг. В частности, на погашение кредитов и займов, улучшение жилищных условий без кредитных средств, образование ребёнка и другое.

Однако 21% владельцев капитала не находят применение средствам маткапитала, приводит данные Социального фонда России «Абзац».

В связи с этим группа депутатов Госдумы предложила новое применение материнскому капиталу. Так предлагается направить средства на инвестиции. Это позволит семье получить два вида пассивного дохода: купоны по облигациям и налоговый вычет.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что такое нововведение поможет семьям сохранить и приумножить финансы, а экономика страны начнёт лучше развиваться за счёт дополнительных вложений.

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#маткапитал
#инвестиции
#Госдума
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Производство сметаны в Подмосковье за год выросло на 113%
24 июля 2023, 17:24

Фото: Istockphoto / VLG

Объём производства сметаны в мае 2023 года в Подмосковье составил 15,5 тыс тонн. Это на 113% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там отметили, что производство подмосковной молочной продукции занимает лидирующие позиции в стране. В Московской областью в мае этого года произвели более 27,5% от объёма сметаны, изготовленной в центральном Федеральном округе, и 6,6% от общероссийского объёма.
 
В ведомстве пояснили, что мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Крупнейшие производители сметаны в регионе – компания «РостАгроКомплекс», предприятия «Рузское молоко» и «Братья Чебурашкины».

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#Московская область
#Подмосковье
#СМинсельхозпрод МО
#сметана
#производство
#экономика
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Экономист предсказал исчезновение безналичных денег
Экономист Зубец предрёк исчезновение безналичных денег после появления цифрового рубля
24 июля 2023, 15:54

Фото: IStock/Nikolay Evsyukov

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь у российского рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. О том, что такое цифровой рубль, зачем он россиянам и государству, «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это электронная версия ваших наличных и безналичных денег. Он выглядит как уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка.

Чем он отличается от безналичных денег?

Безналичные деньги – это децентрализованные деньги, которые вы держите в конкретном банке. Этот банк обменивается деньгами с другими банками. Когда вы совершаете перевод с одного счёта банка в другой, то в документах указывается, что это деньги конкретного банка, переводимые для конкретных целей.

Цифровой рубль – это уже ваши деньги, а не банка. Именно поэтому его нельзя будет положить на вклад под проценты и взять кредит в цифровых рублях.

Зачем нужен цифровой рубль?

Россиянам цифровой рубль даже и не нужен. Он больше нужен государству, в частности, для борьбы с коррупцией. Центробанк сможет проследить движение каждого рубля: кому он переходит, как движется.

Если вы выделяете деньги на строительство поликлиники, и потом эти цифровые рубли каким-то образом попадают на рынок недвижимости, например, на эти деньги покупается дача, дорогие украшения или дорогой автомобиль, то сразу возникает вопрос: “А как они попали тому человеку, который вместо того, чтобы потратить их на зарплату рабочим, покупают на них бриллианты?”

Также родители могут выделить ребёнку цифровой кошелёк, но ввести запрет их использования для покупки алкоголя, табака и чего-то ещё. В этом случае магазин деньги просто не примет.

Безналичные и наличные деньги исчезнут?

Нет. Наличные деньги не исчезнут, потому что во многих маленьких городах, сёлах и деревнях до сих пор нет интернета, и люди платят только наличными деньгами. А вот безналичные деньги, вероятно, могут исчезнуть. На первом этапе они будут существовать параллельно, а в дальнейшем безналичные деньги будут уступать своё место цифровому рублю.  
 
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#цифровой рубль
#экономика
#Алексей Зубец
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В России спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы
Депутат Аксаков спрогнозировал курс доллара в 90 рублей на ближайшие месяцы
24 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/Pineapple Studio

Глава комитета Госдумы РФ по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар в ближайшие месяцы будет в пределах ₽90.
По его прогнозам, в ближайшие месяцы рубль не будет резко снижать или завышать курс. Российская валюта останется на уровне 90 рублей за доллар, не укрепляя позиции, но и не теряя их. Аксаков отметил, что курс национальной валюты стабилизируется после действий Центробанка России, который поднял ключевую ставку до 8,5 процента, с целью борьбы с инфляцией. 

Повышение ставки депутат назвал довольно приличным и отметил, что финансовый регулятор «держит руку на пульсе». 

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#доллар
#курс
#прогноз
#рубль
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Росстат: Продажи водки и коньяка в России снизились за год на 16,4% и 20,3% соответственно
24 июля 2023, 14:51

Фото: istockphoto/Nordroden

За первое полугодие 2023 года в России было продано 30,2 миллиона декалитров (дал) водки. Это на 16,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Продажи коньяка снизились еще заметнее — на 20,3% и составили 3,7 миллиона дал.
Такие цифры приводит издание «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата. Одновременно снизился и выпуск водки на 9% до 33,2 миллиона дал, а коньяка и бренди — на 13,2% до 4,2 миллиона дал.

Эксперты считают, что такое падение во многом связано с ростом нелегального рынка. Некоторые крупные зарубежные производители алкоголя ушли из России. Поскольку требовалось замещение, оптовые поставщики начали заменять брендовые марки напитков контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями. Такое мнение высказал лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

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#водка
#коньяк
#продажи
#росстат
#алкоголь
#поставщики
#контрафакт
#Россия
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Подмосковные МСП получат 29 млн рублей для выхода на маркетплейсы
24 июля 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / audioundwerbung

Субсидии при выходе на маркетплейсы получат более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья. Суммарный объём финансовой поддержки составит 29 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
В этом году для удобства и максимального охвата предпринимателей подать заявку на получение поддержки можно до конца года. В ходе первой комиссии победителями были признаны 110 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 69 – индивидуальные предприниматели. Общий объём поддержки составит около 29 млн рублей, уточнила Зиновьева.

По данным подмосковного Мининвеста, в рамках субсидии при выходе на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии – 500 тыс рублей. 
 
Подать заявку на участие в конкурсе субсидий при выходе на маркетплейсы можно на региональном портале госуслуг. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Мининвест МО
#экономика
#МСП
#Екатерина Зиновьева
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Подмосковье ищет медработников