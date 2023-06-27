Россияне стали скупать криптовалюту после новостей о мятеже «Вагнера»

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Bloomberg пишет, что торги криптовалютой в РФ подскочили в 3 раза на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»
Россияне массово скупали криптовалюту на фоне новостей о мятеже «Вагнера»: объёмы торгов выросли в 3 раза.
Объём торгов в паре RUB-USDT (рубль-стейблкоин Tether) 24 июня вырос втрое и составил примерно $15 млн на криптобиржах, которые поддерживают операции с российской валютой. 25 июня данный показатель упал до $3 млн.
По данным экспертов, объёмы торгов 24 июня были наиболее высокими с декабря 2022 года.
Ранее Путин рассказал, что ЧВК «Вагнер» получила от государства 86 млрд рублей. Собственником «Вагнера» является компания «Конкорд», которая получала деньги от государства, поставляя продукты питания. По словам президента, с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК «Вагнер» более 86 млрд рублей.
Объём торгов в паре RUB-USDT (рубль-стейблкоин Tether) 24 июня вырос втрое и составил примерно $15 млн на криптобиржах, которые поддерживают операции с российской валютой. 25 июня данный показатель упал до $3 млн.
Ранее Путин рассказал, что ЧВК «Вагнер» получила от государства 86 млрд рублей. Собственником «Вагнера» является компания «Конкорд», которая получала деньги от государства, поставляя продукты питания. По словам президента, с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК «Вагнер» более 86 млрд рублей.
Мария Фирсова