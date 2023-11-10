Россияне в октябре втрое нарастили покупку иностранной валюты

В Богородском городском округе заработало новое производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет», будет изготавливать греющие и геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин, кабели связи и управления для геофизических и геологических исследований, а также капиллярные трубопроводы высокого давления.