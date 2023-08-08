Россияне впервые сократили накопления в валюте

Фото: iStock/Sergey Dolgikh
В июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства, следует из расчётов РИА Новости.
Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.
Читайте также:
Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Мосбиржа: Курс евро впервые за несколько месяцев превысил 104 рубля
Курс доллара поднялся до 95 рублей
Анастасия Чинкова