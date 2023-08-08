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Россияне впервые сократили накопления в валюте

08 августа 2023, 10:56

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В июне россияне впервые одновременно сократили имеющиеся валютные средства, следует из расчётов РИА Новости.

Сообщается, что общая сумма накоплений в иностранной валюте у россиян составляла 218 млрд долларов. Однако в июне эта сумма резко сократилась. Такая статистика наблюдается впервые с 2018 года.

Уточняется, что количество денежных средств в наличной валюте уменьшилось до 96,6 млрд долларов. Объём средств на иностранных счетах россиян сократился до 73 млрд долларов. Депозиты в иностранной валюте в российских банках – до 45,3 млрд долларов. А сумма средств на брокерских счетах снизилась до 2,9 млрд долларов.

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#валюта
#россияне
#статистика
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Asharq Al-Awsat: Байден оказался в тупике из-за поддерживания ОПЕК+ цен на нефть
08 августа 2023, 10:51

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джозеф Байден оказался в ловушке из-за цен на нефть и стремления ОПЕК+ поддерживать стоимость черного золота на определенном уровне. Когда цена нефти понялась выше 80 долларов за баррель, американский лидер лишился возможности пополнить стратегический запас страны.
Об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat. В публикации указывается, что страны ОПЕК+ не допустят обвала цен на нефть, так как это отрицательно скажется на их бюджетах. Спрос на нефть растет во всем мире, а предложение довольно ограничено.

США загнали себя в тупик, пообещав не увеличивать добычу нефти. Пополнение стратегических запасов страны администрации Белого дома пришлось отложить после подъема цены. Стратегический резерв страны находится сейчас на самом низком уровне с 1983 года. Например, в начале 2022 года в подземных резервуарах и нефтехранилищах было почти 600 миллионов баррелей, а сейчас там всего 347 миллионов. За прошлый год было израсходовано 180 миллионов баррелей для того, чтобы сдержать рост цен на бензин на АЗС.

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#сша
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#рост
#спрос
#дома
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Товарооборот США и Китая с января упал на 15,4%
08 августа 2023, 10:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Товарооборот между Китаем и США за семь месяцев с начала 2023 года снизился на 15,4% в годовом выражении и теперь составляет 381,514 миллиарда долларов. Об этом стало известно из данных, предоставленных главным таможенным управлением КНР.
В сообщении говорится, что экспорт из Китая в США с января по июль текущего года сократился в годовом выражении на 18,6% и составил 281,655 миллиарда долларов. При этом Штаты в Китай товаров на 99,859 миллиарда. Эта сумма меньше на 4,7%, чем за то же время 2022 года. Однако это не помешало США оставаться в тройке основных партнеров Китая.

Также уточняется, что в июле уровень товарооборота между КНР и США составил 54,322 миллиарда долларов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. По его словам, КНР будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.


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#сша
#военные
#китай
#экспорт
#мид
#посол
#поставки
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Белоруссия сократит поставки топлива в Россию
08 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/bizoo_n

В сентябре ожидается сокращение или полное прекращение продажи белорусского топлива в России из-за уменьшения бюджетных выплат по демпферу. Об этом сообщается «Коммерсантъ».
Собеседники издания выражают надежду на передачу белорусскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) сырья в российские порты на северо-западе страны с дальнейшей перепродажей за рубеж.

Сообщается, что с конца 2022 года белорусские НПЗ переправляют топливо в Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу через компанию «Промсырьеимпорт». Эта организация покупает бензин и топливо у Белоруссии и продаёт по российским ценам в другие страны. Чтобы сравнять цены внутри России и те, по которым было закуплено топливо, из бюджета выделяются демпферные выплаты.

Однако в сентябре вступят в силу поправки в Налоговом кодексе, в связи с которыми демпферные выплаты уменьшатся вдвое, достигнув отметки в 30 млрд руб. в месяц. Таким образом, Белоруссии невыгодно продавать России бензин.

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#белоруссия
#топливо
#бензин
#продажа
#россия
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Сбер повысил ставки по ипотечным программам
08 августа 2023, 09:46

Фото: iStock/gopixa

Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам, в связи с чем минимальная ставка при покупке новой квартиры достигнет 11,4%, а для вторичного жилья – 11,7%. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.
В банке сообщили, что Сбер как можно дольше удерживал стабильную ставку по ипотеке, в то время как другие банки увеличивали её из-за повышения ключевой ставки Центробанка. Однако ситуация на рынке все-таки привела Сбербанк к повышению ставок по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п.

Кроме того, уточняется, что льготные программы остаются неизменными. Ранее, 4 августа, Сбер снизил ставки по трём программам с господдержкой: «Ипотека для IT – 3%, «Семейная ипотека» - 4%, «Господдержка» - 6%.

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#семейная сбербанк
#ключевая ставка
#ипотека
#льготная ипотека
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Блинкен: Африке не хватит бесплатного зерна из России
08 августа 2023, 04:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обещанного Россией странам Африки бесплатного зерна не хватит, чтобы прекратить рост цен на него. Об этом в интервью французскому радио заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводятся на официальном сайте госдепартамента.
«Предложение России — капля в море. Это не решает проблему, не остановит рост цен», — отметил Блинкен.

Ранее американский госсекретарь заявил, что США «продолжат» содействовать экспорту продовольствия, в том числе из России, если страна вернется в зерновую сделку. Блинкен также считает, что США принимали меры для решения проблем с доставкой и страхованием в рамках действия зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка. Таким образом, в ближайшие четыре месяца российское зерно бесплатно отправится в Зимбабве, Сомали, Эритрее, Буркина-Фасо. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

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#цены
#зерно
#африка
#сша
#россия
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«Известия»: У семейных пар может появиться шанс вернуть треть денег за аренду жилья
08 августа 2023, 03:58

Фото: iStock/jacoblund

Семейные пары любого возраста в России, арендующие жильё, должны получать субсидию, которая покрывает минимум 30 процентов их расходов на эти цели. С таким предложением, как пишут «Известия», обратились в правительство РФ крупные риэлторские компании.
По их мнению, эта мера станет отличным способом решения демографической проблемы. А молодые супруги смогут быстрее накопить на ипотеку, что положительно скажется на рынке новостроек.

По задумке, рассчитывать на поддержку государства могут семьи, состоящие в официальном браке более трех лет. При этом каких-либо ограничений по возрасту вводить не планируется.

Компенсировать плату за съемное жилье можно за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей.

Ранее зампред департамента аренды федеральной компании «Этажи» Дарья Хлыстова сообщила, что повышенный спрос привел к увеличению ставок аренды. По словам специалиста, в некоторых крупных городах России уже сейчас можно ощутить нехватку доступных предложений. Например, за последний месяц количество доступных для долгосрочной аренды квартир в Москве сократилось на 14%, в Перми — на 11%, в Санкт-Петербурге — почти на 10%.

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#молодые семьи
#аренда
#жильё
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«Ведомости»: Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей
08 августа 2023, 02:19

Фото: iStock/FabrikaCr

Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Алексея Кузнецова, помощника главы ведомства Михаила Мурашко.
По словам Кузнецова, Минздрав поддержал подход, ранее предложенный Министерством финансов РФ. Согласно ему, «предполагается внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 рублей, и повышения ставки акцизов на сигары на 30 процентов».

Чиновник также отметил, что рост цен на табак и табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака», а также увеличивает соответствующие поступления в федеральный бюджет.

Ранее Минфин России предложил в 2024 году проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь, табак, автомобили не на 4%, как планировалось ранее, а сразу на 5%. Данное предложение связано с желанием ведомства изыскать дополнительные источники доходов — только за один прошлый год отечественный бюджет недосчитался 2,5 трлн рублей налоговых поступлений.

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#сигареты
#минздрав рф
#минфин
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Турецкая лира вновь обновила исторический минимум
07 августа 2023, 20:27

Фото: iStock/naumoid

Курс турецкой валюты упал до рекордного значения- 27,01 лиры за доллар
Турецкая лира вновь упала до рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару. Это следует из данных биржевых торгов. Курс турецкой валюты снизился до 27,01 лиры за доллар. За последние несколько недель турецкая лира торговалась на уровне 26,95.

Не так давно курс турецкой лиры рекордно упал из-за  отмены зерновой сделки. Ранее глава туристического оператора Space Travel Артур Мурадян сообщил,  что рекордное ослабление лиры не скажется на стоимости отдыха в Турции для россиян в краткосрочной перспективе. Местные отельеры ведут расчёты в евро. Это служит защитой от внутренних колебаний курсов валют.

Также сообщалось, что резкое подорожание отдыха в Турции для россиян может быть связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране.

Об этом рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» эксперт туристического рынка Саваш Даш. Одновременный рост трат на продукты, электроэнергию и топливо вынудил отельеров включить их в стоимость своих услуг.

Также одной причиной подорожания отдыха в Турции Даш называет довольно успешный летний сезон 2022 года. Представители туротрасли надеялись на аналогичный ажиотаж и специально подняли цены.

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Эксперт туристического рынка Даш рассказал, почему взлетели цены на отдых в Турции







 
#валюта
#турция
#экономика
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Депутат Нилов: Госрегулирование цен может навредить бизнесу
07 августа 2023, 18:51

Фото: istockphoto.com/monticelllo

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что у государства есть полномочия регулировать цены на определённых условиях, однако такая мера является крайней и может существенно навредить торговле.
«У нас рыночная экономика, и в какой-то степени госрегулирование может привести к тому, что предприятия просто не будут производить продукцию», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Депутат отметил, что в ситуации с подорожанием продуктов в ситуацию должны вмешаться Федеральная антимонопольная служба, а также Минсельхоз и департаменты, занимающиеся вопросами сельского хозяйства.

До этого генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса Алексей Плугов заявил, что цены уже грядущей зимой могут вырасти в 1,5 раза из-за ослабления курса рубля в следствие санкций, а также сезонности.

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#экономика
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#предприятия
#минсельхоз
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