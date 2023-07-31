Россияне все больше и больше перестают платить за услуги ЖКХ

Розничные цены на бензин в Соединенных Штатах выросли в среднем на 13,4 цента по сравнению с прошлой неделей. Средняя цена за литр сейчас составляет 1,003 доллара за литр. Это второй показатель на это время года за последние десять лет. Дороже бензин стоил только в июле 2022 года.