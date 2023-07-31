Россияне все больше и больше перестают платить за услуги ЖКХ

Фото: Фотобанк Московской области
По итогам I квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ составила 876,4 млрд рублей, пишут 31 июля «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, за год эта цифра выросла на 72 млрд рублей.
Перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год выросли на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2 процента.
По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.
Эксперт ЖКХ Никита Чулочников ранее отмечал, что главная проблема заключается в недоплатежах жителей за ЖКУ. Он добавил, что в данном случае целесообразнее переходить на прямые договоры. Чулочников также поддерживает инициативу исключения управляющих компаний из схемы работы с коммунальными транзитными платежами.
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По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.
Напомним, ранее Правительство поручило Минстрою разработать систему специальных счетов, через которые будет проходить распределение средств. С помощью спецсчетов жильцы многоквартирных домов могут контролировать распределение средств управляющими компаниями.
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