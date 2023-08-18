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Россияне заинтересовались курсом рубля

18 августа 2023, 09:38

Фото: iStock/Lazy_Bear

Интерес жителей России к новостям о курсах валют за 4 месяца увеличился в полтора раза.
Сервис SuperJob выяснил, что курсом валют интересуется каждый третий из 10 опрошенных. Мужское население проявляет больший интерес.

Также, по прогнозам россиян, национальную валюту ждёт ослабление к 1 сентября. По мнению населения, к осени доллар будет стоить 108,19 рубля, а курс евро достигнет 117,48 рубля.


Опрос проводился с 7 по 17 августа в 370 российских населённых пунктах. В нём участвовали 1600 респондентов.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.

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#доллар
#рубль
#валюта
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Экономист Зубец назвал условия, при которых курс доллара снизится до 60 рублей
Экономист Зубец: Доллар упадет до 60 рублей при повышении цен на нефть и росте экспорта из РФ
18 августа 2023, 05:42

Фото: iStock/dimarik

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.
«Почему доллар в прошлом году упал до 60 рублей? Во-первых, правительство в феврале—марте ввело обязательную продажу валютной выручки. Экспортеры должны были привозить сюда свои заработки и продавать их на валютном рынке. Во-вторых, резко подскочили цены на нефть и весь экспорт РФ. Валюты стало огромное количество. Благодаря тому, что действовало требование обязательной продажи валютной выручки, она попала на рынок», — цитирует URA.RU слова эксперта.

Он отметил, что в настоящее время отсутствует правило обязательной продажи, хотя оно и выносилось на обсуждение. Кроме того, на внешнем рынке нет цен, которые были зафиксированы в 2022 году.

«Нефть $200 за баррель сейчас не стоит. Если нефть подорожает и будет введено правило продажи валютной выручки, то мы снова увидим 55-60 рублей за доллар. Но так как нет ни того, ни другого, то не увидим», — пояснил Зубец.

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#россия
#доллар
#рубль
#рынок
#экспорт
#нефть
#цены
#рф
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Bloomberg: Россия обгоняет США по экспорту нефти в Бразилию
Bloomberg: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию
18 августа 2023, 00:11

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В августе 2023 года Россия может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США, которые являются крупнейшим поставщиком латиноамериканской страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
«Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии», — говорится в публикации.

Уточняется, что Бразилия с момента установления потолка цен на нефть из РФ стала вторым покупателем российского дизельного топлива после Турции.

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#нефть
#бразилия
#импорт
#рф
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Евростат: В странах ЕС зафиксировано рекордное число обанкротившихся компаний
17 августа 2023, 20:13

Фото: istockphoto/SergeyChayko

Во втором квартале 2023 года количество банкротств компаний в странах Евросоюза достигло абсолютного рекорда. По сравнению с первым кварталом текущего года количество обанкротившихся фирм выросло на 8,4%.
Такие данные приводятся в опубликованном сегодня, 17 августа, отчете Евростата. В документе указано, что количество банкротств компаний в государствах, входящих в Евросоюз, достигло абсолютного максимума с момента начала сбора и фиксации данных в 2015 году.

Специалисты агентства сообщают, что рост количества разорившихся фирм отмечается во всех без исключения секторах экономики. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в гостиничном и ресторанном бизнесе, где количество поданных заявлений о банкротстве во втором квартале года выросло на 29,3% по сравнению с первым кварталом.

Наименьшее количество банкротств в странах ЕС с 2015 года было зафиксировано в пандемийном втором квартале 2020 года. Тогда в условиях локдаунов более половины государств Евросоюза законодательно запретили фирмам подавать заявления о банкротстве и оказывали значительную поддержку остановленным предприятиям.
#данные
#специалисты
#рост
#ес
#евросоюз
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Врип Каширы Шувалов отметил востребованность продукции местного завода
17 августа 2023, 19:44

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов познакомился с работой Каширского завода металлоконструкций и котлостроения. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«С большим интересом ознакомился с производственными мощностями завода, являющегося одним из ведущих в России по производству оборудования для энергетической промышленности. Востребованность продукции, её многообразие и объёмы отражает то большое количество заказов, которыми обеспечен завод. Элементы энергетических котлов, пароперегреватели, оборудование для котлов-утилизаторов и заводов по энергоутилизации отходов – лишь часть продукции, которая выпускается на КЗМК», – отметил Шувалов.
Он добавил, что работники завода должны быть обеспечены не только полноценными условиями труда, но и комфортом вне стен предприятия. Так, по просьбе коллектива был реш1н вопрос с ремонтом тротуара, ведущего от автобусной остановки. 

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#кашира
#завод
#экономика
#подмосковье
#московская область
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России удалось «расколоть» коллективный Запад
Telegraph: Европа начинает предпочитать Украине торговлю с Россией
17 августа 2023, 17:17

Фото: iStock/vchal

Коллективный Запад находится на грани раскола из-за желания сохранить торгово-экономические связи с Россией, пишет The Telegraph.
«У Кремля, несомненно, есть благодатная почва для обострения разногласий внутри западного альянса», - прокомментировали ситуацию в издании.

Большинство западных компаний, работавших на российском рынке до начала украинского конфликта, так и не ушли от России до конца. Желание европейских компаний сохранить торгово-экономические связи с Россией не позволяет урегулировать антироссийские санкции.

При этом, на Западе все ярче прослеживается тенденция, при которой бизнесмены и владельцы компаний больше заинтересованы в сохранении отношений с Москвой, чем в помощи Киеву. 

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#россия
#экономика
#европа
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«Сбер» повысит ставки по ипотеке на «вторичку» и новостройки
Сбербанк в августе повысит ставки по базовым ипотечным программам
17 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жильё и новостройки. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».
Уточняется, что ставка повысится на 2 процентных пункта (п.п.) с 22 августа. Но она не коснётся тех клиентов, которые подадут заявки до назначенной даты.

Причиной такой меры стало повышение ключевой ставки Центробанка.

Кроме того, с 18 августа Сбербанк повышает минимальную ставку по потребительским кредитам. Она составит 14,5% годовых.

При этом, ставки по льготной ипотеке у «Сбера» не меняются и остаются лучшими на рынке ипотечного кредитования.

Также в компании уточнили, что увеличился и размер кэшбэка в виде бонусов «Сберспасибо», которые может получить клиент, у которого есть кредит или ипотека. Теперь клиенту вернут 2,5% от ставки по кредиту.

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#сбербанк
#ипотека
#ставка
#ключевая ставка
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Эксперт Юшков спрогнозировал цену $80-85 за баррель нефти марки Brent осенью
17 августа 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре стоимость нефти марки Brent составит $80-85 за баррель.
«Федеральная резервная система США, скорее всего, не будет повышать свою ключевую ставку, а параметры добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ были ранее озвучены. Возможны колебания котировок от $80 до $86 за баррель, но наиболее вероятный диапазон – $80-85», — отметил в беседе с Газета.ру Юшков.

По его словам, уровень нефтяных котировок будет зависеть от спроса на нефть в Китае и действий Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+.

До этого сообщалось, что нефть марки Urals в прошлом месяце продавалась по цене, превышающей потолок цен, установленный странами G7. Об этом написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

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#марки
#нефть
#цена
#экономика
#прогноз
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Экономист Беляев заявил, что рубль будет стабильно падать
Экономист Беляев назвал работу ЦБ по укреплению рубля запретительной
17 августа 2023, 16:12

Фото: IStock/Diy13

Курс доллара и евро максимально нестабильный в последние дни. Ещё пару дней назад все наблюдали курс 100 рублей за американскую валюту, сегодня доллар упал ниже 93 рублей.
Однако кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заметил, что такое поведение будет естественным для российского рубля, поскольку Центробанк не делает ничего, чтобы укрепить его. По словам эксперта, пока регулятор держит высокую ключевую ставку, рубль будет стабильно падать.  
«Пока существует высокая ключевая ставка Центрального Банка, та денежно-кредитная политика, которая фактически запретительна для работы экономики — во всяком случае очень сильно препятствует её развитию — о стабилизации рубля говорить очень сложно. Да, будет стабилизация, но стабильно будет в том смысле, что рубль будет постепенно и монотонно снижаться к доллару», — сказал Беляев.
Экономист подчеркнул, что Центробанк на протяжении многих лет использует один и тот же инструмент, который не позволяет в полной мере укрепить рубль. Действия регулятора направлены на краткосрочный эффект, добавил он.
«На валюту можно воздействовать средствами оперативного воздействия, но краткосрочно, а если ты хочешь укрепить свою валюту, то работай с экономикой, а не с курсом отдельно. У Центробанка только один рецепт: повышать ключевую ставку при каждом удобном случае, как будто они в институтах не учились, как будто они не понимают, что финансовая сфера – это производное состояние экономики, она не сама по себе развивается», — заключил экономист.
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#рубль
#ключевая ставка
#центробанк
#валюта
#доллар
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Япония увеличила в июле импорт зерновых из России в пять с половиной раз
17 августа 2023, 14:44

Фото: istockphoto/sandsun

Министерство финансов Японии сообщило об увеличении объема импорта зерновых из России по итогам июля на 5679,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Отмечается, что в июне этот показатель также увеличился на 445,2%.
Импорт рыбы и рыбной продукции в прошлом месяце снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Импорт овощей просел на 30%. Ввоз в Японию российского сжиженного природного газа сократился в июле на 53,6%, импорт угля уменьшился на 72,9%, а цветных металлов — на 69,5%, передает ТАСС. Резко сократилась закупка руды цветных металлов — на 93%. Продукции из железа и стали Япония стала закупать меньше в два раза.

Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%. Специалисты объясняют это тем, что покупатели стремились вывезти как можно больше легковых автомобилей до начала действия запрета. С 9 августа из Японии в Россию запрещен экспорт автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Также более чем в два раза вырос экспорт в Россию медицинских изделий. 

В целом же экспорт в Россию в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт напротив сократился на 69,6%.

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#экспорт
#япония
#специалисты
#покупатели
#импорт
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