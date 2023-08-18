Россияне заинтересовались курсом рубля

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Интерес жителей России к новостям о курсах валют за 4 месяца увеличился в полтора раза.
Сервис SuperJob выяснил, что курсом валют интересуется каждый третий из 10 опрошенных. Мужское население проявляет больший интерес.
Также, по прогнозам россиян, национальную валюту ждёт ослабление к 1 сентября. По мнению населения, к осени доллар будет стоить 108,19 рубля, а курс евро достигнет 117,48 рубля.
Опрос проводился с 7 по 17 августа в 370 российских населённых пунктах. В нём участвовали 1600 респондентов.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.
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Также, по прогнозам россиян, национальную валюту ждёт ослабление к 1 сентября. По мнению населения, к осени доллар будет стоить 108,19 рубля, а курс евро достигнет 117,48 рубля.
Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.
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Мария Фирсова