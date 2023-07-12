Российская таможня может начать конфисковывать вывезенные из Армении и Киргизии иномарки

На прошлой неделе экспорт российской нефти сократился более чем на миллион баррелей, по сравнению с показателями предыдущих периодов. Он упал до значения 2,86 миллиона баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с февраля 2023 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов.