Российская таможня может начать конфисковывать вывезенные из Армении и Киргизии иномарки

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России начала отслеживать иномарки, ввезенные из Армении и Киргизии. Фиксируются случаи махинаций с занижением стоимости автомобилей, поступающих в страну в рамках «серого» и параллельного импорта.
Основатель компании, специализирующейся на доставке машин из Южной Кореи, Японии и Европы, Юрия Рогова, для того, чтобы минимизировать таможенный платеж, нечестные продавцы могут занижать стоимость автомобиля в три раза. И «чемпионом» по занижению цены является Киргизия. Такая же схема используется в Армении, реже — в других странах Европейско-Азиатского экономического союза.
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Александр Бойцов