Российские миллиардеры за полгода разбогатели почти на 17 млрд

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С начала 2023 года общее состояние российских миллиардеров увеличилось на 16,573 миллиарда долларов. Эти данные следуют из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
По рейтингу американского издания, самым богатым россиянином остаётся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который при этом за полгода сократил свой капитал на 28,9 миллиона долларов.
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Андрей Гаврилов