Российское судно впервые заправили маслом из-под картошки фри

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«Газпром нефть» впервые в России осуществила заправку морского транспорта биотопливом на основе низкосернистого судового топлива и отработанного фритюрного масла. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Тестовая заправка судна топливом с пониженным углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга. Проект производства экологичного судового биотоплива реализован «Газпромнефть Марин Бункер» совместно с сетью предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» и компанией «Эковей».
Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива осуществляются на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.
Ежегодно сеть фастфуда «Вкусно – и точка» отправляет все отработанное фритюрное масло, около 5,5 тысячи тонн, на переработку. Теперь часть переработанных отходов будет использовано для производства биотоплива.
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Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла. Смешение компонентной базы, производство, лабораторный контроль, хранение и перевалка судового биотоплива осуществляются на терминале «Газпром нефти» в порту Санкт-Петербурга. Новое топливо соответствует техническому регламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов.
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Александр Бойцов