Росстат: Продажи водки и коньяка в России снизились за год на 16,4% и 20,3% соответственно

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За первое полугодие 2023 года в России было продано 30,2 миллиона декалитров (дал) водки. Это на 16,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Продажи коньяка снизились еще заметнее — на 20,3% и составили 3,7 миллиона дал.
Эксперты считают, что такое падение во многом связано с ростом нелегального рынка. Некоторые крупные зарубежные производители алкоголя ушли из России. Поскольку требовалось замещение, оптовые поставщики начали заменять брендовые марки напитков контрафактной продукцией и работать с теневыми производителями. Такое мнение высказал лидер всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
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Александр Бойцов