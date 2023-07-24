Росстат: Продажи водки и коньяка в России снизились за год на 16,4% и 20,3% соответственно

За первое полугодие 2023 года в России было продано 30,2 миллиона декалитров (дал) водки. Это на 16,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Продажи коньяка снизились еще заметнее — на 20,3% и составили 3,7 миллиона дал.