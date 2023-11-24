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Росстат: Розничная цена на бананы в октябре выросла до 143 рублей за килограмм

24 ноября 2023, 09:28
Фото: istockphoto/Katjabakurova

Фото: istockphoto/Katjabakurova

Нынешней осенью ослабление рубля привело к заметному подорожанию фруктов: вслед за апельсинами подорожали бананы. По данным Росстата, их стоимость выросла в рознице до 143 рублей за килограмм.

Прошли те времена, когда бананы в стране стоили дешевле картошки, а Россию в шутку называли «банановой республикой». В октябре 2023 года цена на заморский фрукт выросла на 47% относительно аналогичного периода прошлого года — в октябре 2022 года бананы продавали по цене 99,7 рубля за килограмм. После относительного укрепления рубля рост цен приостановился. Эксперты отмечают, что уже в ноябре оптовые цены начали снижаться.

В абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм бананы преодолели впервые за всё время наблюдений Росстата. В прошлый раз похожий заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года. Тогда за месяц бананы подорожали на 31,1%. В ближайшей перспективе дальнейшего увеличения стоимости фруктов не ожидается.

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#эксперты
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#фрукты
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Посол КНР в РФ Ханьхуэй предложил России помогать продажам китайского автопрома
24 ноября 2023, 09:57

Фото: istockphoto/Fahroni

Китай готов разрабатывать автомобили, отвечающие потребностям российского рынка. В КНР также надеются, что российская сторона окажет поддержку китайскому автопрому и упростит компаниям продажи и работу в России.
Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на II Российско-китайском автопромышленном форуме. Дипломат заверил, что компании-производители из Китая готовы разрабатывать и совершенствовать модели, отвечающие потребностям российского авторынка, обеспечивать надлежащее качество машин и способствовать бесперебойной работе цепочек производства и поставок в автомобильной сфере, передает информационное агентство Xinhua.

По словам посла, Китай будет способствовать тому, чтобы компании-производители поддерживали сложившийся положительный имидж собственных автомобильных брендов. От России же китайская сторона ожидает поддержки продаж продукции автопрома КНР, заключил Чжан Ханьхуэй.

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#рф
#автомобили
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Каширская компания «СТ-Техникс» увеличила объёмы производства
23 ноября 2023, 22:06

Фото: Иван Дубров

Компания «СТ-Техникс» из Каширы с 2016 года производит навесное оборудование для дорожно-строительной техники.
Компания проделала путь от небольшого цеха по производству оборудования до серьёзного предприятия, которое производит до 5000 единиц продукции в год. Всего в Московской области три таких предприятия. Каширская компания составляет им серьёзную конкуренцию.

О том, как за короткий срок добились таких результатов, рассказал директор «СТ-Техникс» Алексей Карпенко.  

«Труд и только труд. Много работы с утра до вечера. Я тут и директор, и помогаю и с продажами, и с производством. Нет кучи заместителей, как на других предприятиях. Стоимость оборудования ниже, чем у конкурентов, иногда до 50%. В этом году порядка 5000 единиц оборудования купили», — рассказал Алексей Карпенко.  
Производство навесного оборудования развернулось на территории бывшего мукомольного завода в Кашире-1. Сейчас работают 30 человек, большинство из них — местные жители. Основными рабочими профессиями являются токари и сварщики. Именно они из обычного металла собирают технологичное и надежное оборудование: снегоуборочные отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, фрезы.

На оборудование есть спрос по всей России, а заказы расписаны на несколько месяцев вперёд.

«В 2023 году стали активно производить и продавать гидромолоты. Внутренности у них китайские, а корпус и остальное собираем здесь. Мы сотрудничаем с заводами из Китая, закупаем у них комплектующие. Были приятно удивлены, насколько развитая страна и насколько качественно они всё делают. Цены тоже хорошие, за счет этого и наше оборудование имеет приемлемую цену», —подчеркивает Алексей Карпенко.  
В планах у руководства «СТ-Техникс» построить ещё один цех и расширить ассортимент навесного оборудования, благодаря тесному сотрудничеству с китайскими партнерами.

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#кашира
#производство
#новости подмосковья
#бизнес
#подмосковье
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Грантовую поддержку получат более 400 молодых и социальных предпринимателей Подмосковья
23 ноября 2023, 21:04

Фото: Мининвест МО

Гранты для молодых и социальных предпринимателей получат более 400 жителей Московской области. Об этом по итогам конкурсного отбора сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Претендовать на грантовую поддержку могут предприниматели до 25 лет, а также имеющие статус социальных. По итогам конкурсного отбора победителями признаны 433 предпринимателя, в том числе 305 социальных и 128 молодых. Объём поддержки составил 211 млн рублей», – пояснила Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, узнать о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале региона.
 
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#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#предприниматели
#гранты
#экономика
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Городской округ Пушкинский стал лидером Подмосковья по объёму заготовки кормов
23 ноября 2023, 19:40

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Городской округ Пушкинский попал в число лидеров Московской области по объёму заготовки кормов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.
По словам главы ведомства, в Подмосковье вырастили и заготовили рекордный урожай кормовых культур за последние 10 лет. Всего в 2023 году заготовлено 1,8 млн тонн грубых и сочных кормов, что на 20% выше потребности крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года.
«Традиционно в регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж - перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Хозяйства области активно применяют новые и высокоэнергетические корма. Среди лидеров выделяем Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск, которые силами аграриев в общей сложности заготовили 34 тысячи тонн корнажа, что на 10% больше уровня прошлого года», — отметил зампред правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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#урожай
#пушкино
#пушкинский округ
#лидер
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К 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум
Котяков: к 2030 году МРОТ в 1,3 раза превысит прожиточный минимум
23 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/Natalya Vilman

К 2030 году Минтруд России планирует установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках пленарной сессии «Инвестиция в человека - инвестиция в будущее» на выставке «Россия».
«Целевой ориентир, который мы перед собой ставим - это доведение к 2030 (году - ред.) соотношения 1,3 превышения МРОТ над прожиточным минимумом. Одним из таких шагов, начиная с 1 января 2024 года является повышение МРОТ еще на 18,5%», - заявил Котяков.

Он также добавил, что в следующем году МРОТ достигнет 19 242 руб. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году размер МРОТ будет иметь соотношение с средней заработной платой в стране не ниже 48 процентов.

Напомним, в настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, увеличить МРОТ распорядился президент России Владимир Путин. Володин отметил, что Госдума приняла важное решение, которое повысит реальные доходы населения. Он также добавил, что заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек, которые в настоящее время получают минимальную зарплату.

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#деньги
#госдума
#президент
#бюджет
#плата
#мрот
#доходы
#рф
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Финансист Бабин заявил о влиянии окончания налогового периода на курс рубля
23 ноября 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Elena Chelysheva

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что завершение налогового периода в России окажет давление на курс отечественной валюты.
«Завершение налогового периода приводит к сокращению предложения иностранной валюты на биржевом рынке. Основная масса экспортёров уже аккумулировала объём рублей, который нужен для фискальных платежей. На следующей неделе уход этого фактора способен оказать более серьёзное давление на курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру эксперт.

При этом, он отметил неплохую ситуацию с курсом рубля, вызванную высокими ценами на нефть, а также жёсткой политикой ЦБ РФ.

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#цб рф
#курс
#курс рубля
#экономика
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Число подмосковных социальных предпринимателей превысило тысячу
23 ноября 2023, 17:16

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Количество компаний социальной сферы в Московской области превысило 1 тыс. Подмосковье удерживает лидерство по числу субъектов социального предпринимательства среди регионов России, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания из Подмосковья. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус нужно подтверждать ежегодно. В 2023 году это сделали 672 компании, остальные 329 получили его впервые», – пояснила зампред. 
Подать заявку на получение статуса можно в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. 
 
Социальные предприниматели могут воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Среди услуг – производство видеоролика, печатной продукции, создание сайта и регистрация товарного знака.

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#екатерина зиновьева
#экономика
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#предприниматели
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Россельхознадзор ограничил импорт семян и посадочного материала из Нидерландов
23 ноября 2023, 16:27

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Специалисты Роспотребнадзора с 23 ноября запретили ввоз в страну семенного и посадочного материала из Нидерландов. Такие жёсткие меры приняты из-за обнаружения карантинного для России и стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур.
В ведомстве отметили, что в нынешнем году выявление карантинных объектов в семенном и посадочном материале, поступающем из Страны тюльпанов, приняло постоянный характер. В партиях продукции находили  вирус мозаики пепино, полыннолистная амброзия и трехцветковый паслен, передаёт «Интерфакс». Поэтому сейчас уже введены в действие запреты на поставку семян из некоторых областей Нидерландов.

В Россельхознадзоре рассказали, что специалисты ведомства четырежды направляли в компетентную службу Нидерландов предложения о проведении независимого аудита, однако ответа так и не получили. Вследствие того, что привозной семенной и посадочный материал используется в тепличных комплексах и интенсивных садоводческих хозяйствах, работающих на продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор принял решение ввести ограничительные меры.

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#нидерланды
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СМИ: Премьер-министр Украины Шмыгаль хочет выстроить военную экономику
FT: Премьер-министр Украины Шмыгаль мечтает о военной экономике, как в Израиле
23 ноября 2023, 14:40

Фото: istock / Andrii Atanov

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль желает перестроить экономику Украины по образцу Израиля из-за непостоянства поддержки Запада. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«План на игру следующий: выстроить военную экономику, сфокусированную на обороне и технологиях, — по модели Израиля», — пишет журналист FT.
Помимо этого, в Киеве опасаются, что об украинском конфликте могут забыть, из-за чего поставки вооружения Западом станут медленнее. Отмечается, что на Украине также опасаются переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов.

Ранее Денис Шмыгаль в интервью журналисту Financial Times рассказал, что украинские военные, в том числе и женщины, вынуждены голыми руками разминировать огромные поля, заминированные российскими силами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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