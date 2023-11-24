Росстат: Розничная цена на бананы в октябре выросла до 143 рублей за килограмм

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Нынешней осенью ослабление рубля привело к заметному подорожанию фруктов: вслед за апельсинами подорожали бананы. По данным Росстата, их стоимость выросла в рознице до 143 рублей за килограмм.
В абсолютном выражении отметку в 140 рублей за килограмм бананы преодолели впервые за всё время наблюдений Росстата. В прошлый раз похожий заметный рост цен наблюдался в марте 2022 года. Тогда за месяц бананы подорожали на 31,1%. В ближайшей перспективе дальнейшего увеличения стоимости фруктов не ожидается.
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Александр Бойцов