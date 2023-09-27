Рост производства макарон в Подмосковье за пятилетку составил 60%

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Пищевая сфера, как отметила зампред, остаётся привлекательной для инвесторов. Только по линии импортозамещения в пищевой отрасли в регионе заявлено около 30 инвестиционных проектов.
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