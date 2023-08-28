Рост промышленного производства в Подмосковье превысил 10%

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Промышленное производство Московской области выросло более чем на 10% по итогам январе – июля текущего года. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье за первые семь месяцев 2023-го составил 10,4%, по сравнению с показателями прошлого года. Обрабатывающая промышленность региона в отчетный период выросла на 12,3%», – уточнила Зиновьева.При этом сразу по шести направлениям рост показателей в Подмосковье превысил 20%. Так, для компьютеров, электронных и оптических изделий в отчётном период он составил 55,5%. Производство транспортных средств и оборудования выросло на 36,2%, резиновых и пластмассовых изделий – на 27,3%.
Читайте также:
Московская область вновь вошла в топ-3 рейтинга регионов по рынку труда
В Московской области создали Клуб экспортёров
В Подмосковье строят свыше 150 промышленных объектов
Лора Луганская