Роуссефф: банк БРИКС приостановил операции в России из-за возможных санкций

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Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф заявила, что нельзя отрицать существование международной финансовой системы, так она прокомментировала вынужденную приостановку операций в РФ. Об этом сообщает Financial Times.
Новый банк развития, созданный странами БРИКС, был вынужден «приостановить все операции в РФ» для того, чтобы избежать санкций и отключения от международной финансовой системы. Роуссефф отметила, что с этим приходится жить.
Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.
Ранее доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано заявил, что отказ мексиканского правительства от сближения со странами БРИКС связан с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США.
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Напомним, политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году.
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Екатерина Коршунова