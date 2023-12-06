RT: Доля российских и китайских машин на авторынке РФ превысила 90%

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В России на авторынке менее чем за два года доля китайских и российских авто превысила 90%. Об этом пишет RT со ссылкой на данные «Автостата».
Отмечается, что среди отечественных марок самыми популярными стали Lada и «Москвич», а среди китайских — Haval, Chery, Changan, Exeed, Geely и Omoda.
Специалисты утверждают, что такая тенденция обусловлена уходом из России иностранных брендов. Кроме того, около половины продаваемых в стране автомобилей создаются на российских предприятиях, а другие завозятся из КНР.
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Специалисты утверждают, что такая тенденция обусловлена уходом из России иностранных брендов. Кроме того, около половины продаваемых в стране автомобилей создаются на российских предприятиях, а другие завозятся из КНР.
«С учётом последних тенденций в 2023-м продажи новых авто в России отыграют около половины прошлогодних потерь, а в 2024-м смогут практически выйти на докризисный уровень», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян