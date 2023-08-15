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Рубль резко ослаб к доллару после решения ЦБ повысить ставку

Рубль растерял часть утреннего роста после решения Центробанка по ставке
15 августа 2023, 11:02

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Курс рубля отреагировал повышенной волатильностью на решение ЦБ РФ по ключевой ставке, а затем растерял часть утреннего роста. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
После решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, рубль растерял весь утренний рост и перешел к снижению: доллар выше 98 рублей, евро выше 107 рублей.

Прежде, сообщалось о внеплановом повышении Банком России ключевой ставки. Ранее она была увеличена до 8,5%, теперь она составляет 12% годовых. По словам зампреда финансового регулятора, повышение ставки было спрогнозировано в сентябре. Это послужило ответом на неинфляционные риски, которые не позволил бы оставить процент на прежнем уровне.


Ранее сообщалось о влиянии ключевой ставки и зачем нужно ее повышение.

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Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию
Депутат Госдумы Дмитриева назвала неадекватным повышение ключевой ставки
15 августа 2023, 12:06

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.
Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам, доктор экономических наук Оксана Дмитриева заявила, что действия Центробанка неправильны с тактической и стратегической точки зрения. Интервью «Радио 1» она рассказала, что новые условия требуют новых действий. 
«В нынешних условиях происходит практически выдавливание России из мирового валютного рынка, и в этих условиях строить политику, исходя из курса доллара к рублю или рубля к доллару, и ставить в качестве ориентира в денежно-кредитной политике удержание курса — абсолютно неправильно. Если заявили, что мы выходим из долларовой зоны, то выходим и применяем принципиально другие инструменты. Но наш Центральный Банк и правительство умеют делать только одну операцию», — заметила экономист.
По словам парламентария, повышенная ключевая ставка действительно может стабилизировать курс рубля, однако впоследствии это приведёт к разгону инфляции. Также это отразится на предпринимательской активности.
«Инструмент неадекватный в данной ситуации. Может быть, это как-то повлияет на курс доллара, но это же приведёт и к удорожанию кредита, это приведёт к росту инфляции. А инфляция сейчас на приемлемом уровне – 3 процента июль к июлю, а вот инвестиционная активность слабая, и на неё тоже придётся удар», — заключила Оксана Дмитриева. 
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#ключевая ставка
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#центробанк
#курс рубля
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#цб
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Центробанк объяснил повышение ключевой ставки
15 августа 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Решение повысить ключевую ставку было направлено на возвращение инфляции к 4%.
В Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.

21 июля Центральный банк России в первый раз с сентября прошлого года повышал ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. 15 августа Центробанк повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов.

Новое повышение ключевой ставки прогнозировалось в сентябре из-за отсутствия дезинфляционных рисков, которые позволили бы оставить её на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Ранее доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке. В пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года.

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#рубль
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Банк России внепланово поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых
15 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% из-за падения рубля.
Новое повышение ключевой ставки прогнозировалось в сентябре из-за отсутствия дезинфляционных рисков, которые позволили бы оставить её на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщал зампред Банка России Алексей Заботкин.

Ранее доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке. В пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года. Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.

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Из-за курса рубля треть трудовых мигрантов может покинуть Россию
15 августа 2023, 09:36

Фото:istockphoto/Oleg Elkov

До трети трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за ослабления курса рубля по отношению к евро и доллару.
«Ведомости», ссылаясь на главу узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, пишут, что опрос, который провели среди узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов задумались о том, чтобы покинуть Россию из-за слабого курса рубля. 25% не собираются уезжать из России, а  25% пока не определились с ответом. Всего исследователи опросили 22 800 человек.
 
«По словам Исмаилова, из-за роста курса доллара заработки иностранных граждан в России снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине», — сказано в статье.
Самый крупный отток трудовых мигрантов буде наблюдаться в наименее оплачиваемых сферах — общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, в сфере сельского хозяйства. 

Ранее курс доллара на Мосбирже впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, а эксперты прогнозируют рост цен на майонез из-за подорожания яиц и масла на 5-12%. Однако помощник президента Максим Орешкин заявил, что курс рубля стабилизируется в ближайшее время, а российская экономика трансформируется быстрее, чем прогнозировали. 

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#мигранты
#работа
#рубль
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Володин заявил, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность
15 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/Andrey Iudin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность и при этом экспортирует зерно в другие государства.
В своём Telegram-канале Вячеслав Володин написал, что нынешнюю ситуацию в стране любят сравнивать с советским периодом, когда с 70-х годов СССР стал зависеть от поставок зерна из-за рубежа. Каждый год приходилось покупать десятки млн тонн продовольствия у других государств.
 
По словам Володина, в данный момент ситуация кардинально другая. Россия обеспечила и свою продовольственную безопасность, а также занимается экспортом зерна в другие страны.
 
С июля 2022 по июнь нынешнего года Россия установила рекорд по объёму продажи зерна, достигнув уровня в 60 млн тонн. Выручить удалось свыше $41 млрд.
 
«Это больше, чем от продажи оружия», - заключил Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что Россия бесплатно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами.

Он отметил, что страна намерена направить странам африканского континента до 50 тысяч тонн продовольствия.

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#госдума
#продовольствие
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Раскрыты реальные причины подорожания продуктов в России
Предприниматель Потапенко: Продукты дорожают из-за повышения налогов и акцизов
14 августа 2023, 19:40

Фото: istockphoto.com/VLG

Предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что причиной подорожания продуктов в России являются, в том числе, повышение налогов и акцизов.
Он добавил, что указание цены за килограмм на ценниках, о котором сейчас активно говорят в обществе и которое намерены ввести, также приведёт к удорожанию, поскольку подорожает сам ценник, так как для его производства потребуются большие мощности.

«Указывать на ценнике можно всё, что угодно. Кроме увеличения стоимости ценника, это ни к чему не приведёт и будет заложено в конечную стоимость товаров. <…> Это иллюзия, что любые изменения с увеличением трудозатрат приводят к сохранению цены или к незначительным повышениям. Каждое изменение, которые увеличивает трудозатраты, приводит к росту цен», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.

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#цены
#рост
#экономика
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Подмосковное Минсоцразвития назвало самые актуальные вакансии в сфере ОПК
14 августа 2023, 19:00

Фото: Мининвест МО

Минсоцразвития Московской области составило перечень актуальных вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В частности, в сферу ОПК требуются токари, инженеры-технологи, фрезеровщики, наладчики станков с цифровым программным управлением и представители других специальностей.  
 
Размер зарплаты колеблется от 45 тыс до 150 тыс рублей. 

Ранее в Центре занятости населения Московской области назвали самые востребованные в Подмосковье профессии. Ими оказались рабочие специальности. При этом в период проведения спец­операции больше всего специалистов требуется в организации оборонно-промышленного комплекса. 
 
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#минсоцразвития мо
#трудоустройство
#работа
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
14 августа 2023, 18:38

Фото: iStock/Lazy_Bear

По данным Московский биржи, доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей.
Ранее в пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года. Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

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#доллар
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#рост
#цб
#банк россии
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Доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке
14 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

По данным торгов, американская валюта упала ниже ста рублей. Это произошло после заявления Банка России о внеочередном заседании по ключевой ставке.
Ранее в пресс-службе регулятора сообщили, что Совет директоров Банка России соберётся по вопросу о ключевой ставке 15 августа 2023 года. Пресс-релиз по итогам заседания опубликуют в 10:30 по московскому времени.

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

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