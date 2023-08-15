Рубль резко ослаб к доллару после решения ЦБ повысить ставку

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
Курс рубля отреагировал повышенной волатильностью на решение ЦБ РФ по ключевой ставке, а затем растерял часть утреннего роста. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
После решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, рубль растерял весь утренний рост и перешел к снижению: доллар выше 98 рублей, евро выше 107 рублей.
Прежде, сообщалось о внеплановом повышении Банком России ключевой ставки. Ранее она была увеличена до 8,5%, теперь она составляет 12% годовых. По словам зампреда финансового регулятора, повышение ставки было спрогнозировано в сентябре. Это послужило ответом на неинфляционные риски, которые не позволил бы оставить процент на прежнем уровне.
Ранее сообщалось о влиянии ключевой ставки и зачем нужно ее повышение.
Читайте также:
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
Доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке
Экономист Юденков объяснил рост курса доллара
Прежде, сообщалось о внеплановом повышении Банком России ключевой ставки. Ранее она была увеличена до 8,5%, теперь она составляет 12% годовых. По словам зампреда финансового регулятора, повышение ставки было спрогнозировано в сентябре. Это послужило ответом на неинфляционные риски, которые не позволил бы оставить процент на прежнем уровне.
Читайте также:
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 98 рублей
Доллар упал ниже 100 рублей после заявления ЦБ о внеочередном заседании по ключевой ставке
Экономист Юденков объяснил рост курса доллара
Анастасия Крестьянова