Рубль укрепился к основным валютам по итогам понедельника

Фото: iStock/Max Zolotukhin
По итогам торгов в понедельник, 23 октября, доллар США, евро и китайский юань понизились на Мосбирже.
Евро подешевел на 30,25 копейки и стоил 100,55 рубля (ранее он опускался ниже 100 рублей 12 сентября). Курс китайского юаня снизился до 12,88 рубля (на 12,2 копейки). Такой показатель зафиксирован также впервые с 12 сентября.
Читайте также:
Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара до конца года
Экономист Беляев объяснил, почему Центробанк бессилен перед инфляцией и курсом рубля
«Известия»: Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 14%
Диана Аванесян