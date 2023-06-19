Рухнули поставки российской нефти в Евросоюз

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Евростат: объём поставок российской нефти сократился до 1,4 млн тонн
Объём экспортируемых из России в страны Евросоюза нефти и нефтепродуктов в марте текущего года упал до 1,4 миллиона тонн. Об этом сообщает статистическое агентство Евростат.
Объёмы продажи отечественных энергоресурсов сократились в среднем на 90%, если сравнивать с аналогичными показателями до начала спецоперации. При этом российский нефтяной экспорт не стал нулевым благодаря исключениям из европейских санкций.
Ранее сообщалось, что Украина выразила желание стать ключевым энергетическим хабом на европейском континенте и планирует обратиться к Евросоюзу с просьбой о финансировании в размере 400 миллиардов долларов для реализации этой инициативы.
Власти республики рассчитывают осуществить данное преобразование к 2050 году. В рамках этого проекта планируется увеличить производство электричества, а также добычу газа и нефти.
Объёмы продажи отечественных энергоресурсов сократились в среднем на 90%, если сравнивать с аналогичными показателями до начала спецоперации. При этом российский нефтяной экспорт не стал нулевым благодаря исключениям из европейских санкций.
Власти республики рассчитывают осуществить данное преобразование к 2050 году. В рамках этого проекта планируется увеличить производство электричества, а также добычу газа и нефти.
Андрей Гаврилов