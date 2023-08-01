РЖД потребовали повысить тарифы для затрат на транспортную безопасность

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ОАО РЖД обратилось к правительству с просьбой дать надбавку к тарифу в 1% для затрат на развитие транспортной безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Сообщается, что в прошлом году расходы на безопасность составили более 45 млрд рублей, что сильно превышает 1% индексацию. Однако источников для покрытия этих расходов в компании нет.
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Анастасия Чинкова