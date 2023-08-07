С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса.
С 1 августа в Подмосковье начнет работать первая часть сервиса новой услуги, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса региона.
В рамках первой части сервиса субъекты МСП смогут подать заявку на открытие бизнеса на 1-2 этажах многоквартирных домов. Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на этой площадке.
Вторая часть сервиса начнёт работать с 1 сентября. Вторая часть подразумевает старт оказания комплексной услуги «Открой своё дело».
В рамках услуги представителям МСП будет оказана поддержка в открытии своего бизнеса:
— Предоставление недвижимости;
— Предоставление мер поддержки;
— Оформление лицензий;
— Вывески + фасадная схема + рекламная конструкция;
— Веранда;
— Субсидия на франшизу, займ.
Представители МСП Подмосковья смогут получить услуги в области общественного питания «ОТКРЫВАЮ КАФЕ», также предпринимателям помогут открыть собственный магазин и бизнес по оказанию услуг.
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В рамках первой части сервиса субъекты МСП смогут подать заявку на открытие бизнеса на 1-2 этажах многоквартирных домов. Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на этой площадке.
В рамках услуги представителям МСП будет оказана поддержка в открытии своего бизнеса:
— Предоставление недвижимости;
— Предоставление мер поддержки;
— Оформление лицензий;
— Вывески + фасадная схема + рекламная конструкция;
— Веранда;
— Субсидия на франшизу, займ.
Представители МСП Подмосковья смогут получить услуги в области общественного питания «ОТКРЫВАЮ КАФЕ», также предпринимателям помогут открыть собственный магазин и бизнес по оказанию услуг.
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В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса.
Алиса Сергиенко