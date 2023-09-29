С 1 октября некоторым россиянам повысят зарплаты

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В России с 1 октября вырастут зарплаты у некоторых категорий госслужащих. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Зарплаты проиндексируют на 5,5%, пишет «Лента.ру».
«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе.
По словам эксперта Людмилы Ивановы-Швец, значительные изменения коснутся силового блока и военнослужащих.
Кроме того, на 10,5% вырастут заработные платы части госслужащих, относящихся к силовому блоку, отметила Иванова-Швец.
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