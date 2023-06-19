С 1 сентября оформить участок в Подмосковье под нестационарный торговый объект можно будет за три недели

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сделать это предлагается в электронном виде
Оформить участок в Подмосковье под нестационарный торговый объект в электронном виде можно будет всего за три недели. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее срок объявления конкурентных процедур доходил до двух лет. Сейчас он сократится до шести дней. В электронном виде будут не только подавать документы, но и проводить аукционы. Период рассмотрения документов на предоставление места под размещение торгового объекта ранее составлял 180 дней. Теперь срок от подачи заявки до выхода на торги займёт всего три недели.
Ранее Воробьёв объявил об очистке в 2023 году сорока подмосковных прудов.
«Мы заинтересованы, чтобы оформление мобильной торговли в парках было быстрым и удобным. Мы сделали это первыми в стране, и нашу работу оценило Агентство стратегических инициатив. Разрешение на нестационарную торговлю раньше предоставлялось в бумажном виде. Сегодня предлагаем системный подход: вместо рассмотрения документов в течение года или двух всё можно будет оформить в электронном формате за 21 день», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
«Оцифровать эту услугу планируем до 1 сентября. Это подача заявления в течение дня через региональный портал госуслуг, рассмотрение заявки – семь дней, принятие внутреннего нормативного акта в муниципалитете – восемь. И автоматически в течение шести дней объявляются торги. Ситуации, когда у нас месяцам и годами не проводились торги, мы должны полностью исключить», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.Воробьёв добавил, что в Подмосковье постоянно обращают внимание на состояние нестационарных торговых объектов. Они должны соответствовать духу времени – безнадёжно устаревшие необходимо модернизировать.
Ранее Воробьёв объявил об очистке в 2023 году сорока подмосковных прудов.
Лора Луганская