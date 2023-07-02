С начала 2023 года инвесторы забрали 27 млрд долларов из фондов Европы

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С начала 2023 года инвесторы вывели не менее 27 миллиардов долларов из фондов Европы вследствие снижения уровня доверия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America Corp.
Стоит отметить, что между 19 и 25 июня в Европе был зафиксирован рекордный еженедельный уровень вывода капитала, составивший 4,6 миллиарда долларов. Эксперты подчеркивают, что инвесторы в настоящее время предпочитают вкладывать свои средства в американские фонды.
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