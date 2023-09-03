Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

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Газета Sabah сообщила, что новые предложения ООН по «зерновой сделке» подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому поставлялся российский аммиак.
По информации издания, чтобы облегчить поставки российского аммиака на рынке, необходимо провести оценку ущерба трубопроводов, которые были повреждены в результате военных действий.
Напомним, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.
Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.
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Напомним, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова