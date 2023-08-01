Сайт economics.td.com: В Канаде быстро падает уровень жизни

Фото: istockphoto/Gabriel Shakour
Экономисты бьют тревогу по поводу резкого падения уровня жизни в Канаде. Она оказалась одной из развитых стран мира, где уровень жизни сейчас ниже, чем был до начала пандемии коронавируса.
Показатель ВВП на душу населения в стране по-прежнему достаточно высок, но за последние восемь лет он вырос всего на 0,4%. В европейских странах он за тот же период вырос на 1,4%. В 1981 году по этому показателю Канада занимала 6-е место в мире, а в 2022 опустилась на 15-е. Также сообщается, что в стране значительно возрос уровень преступности. Например, количество убийств достигло 30-летнего максимума.
Читайте также:
Канада ввела санкции против Охлобыстина, Михалкова, Киркорова, Тимати, Иосифа Пригожина
Канадцы призвали Трюдо не возвращаться домой после встречи с Зеленским
Канада направит Украине новый пакет военной помощи с 2,4 млн патронами
Александр Бойцов