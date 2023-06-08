Сальдо оценил ущерб Херсонской области от разрушения ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
«Но уже сейчас есть все основания полагать, что только прямой ущерб от разрушений жилого фонда в регионе превысит 1,5 миллиарда рублей», — подчеркнул врио губернатора.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что село Корсунка оказалось под водой из-за разрушения Каховской ГЭС.