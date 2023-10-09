Названа самая недооцененная валюта стран G20

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Рубль в начале осени текущего года стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Курс должен составлять примерно 33 рубля за доллар, следует из расчетов издания РИА Новости.
Информационное агентство в среду опубликовало рейтинг стран G20 по стоимости обеда из бургера, картофеля фри и стакана кока-колы. Исходя из полученной информации, самый дешевый обед оказался в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных РИА Новости рассчитало курс валют исходя из покупательной способности по отношению к американскому доллару.
По паритету покупательной способности (ППС) курс рубля в 3 раза ниже текущего курса и составляет 32,07 за 1 доллар. По мнению экспертов, РФ обладает самым высоким показателем покупательной способности.
«То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там», — объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
Ранее сообщалось, что Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак