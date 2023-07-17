Самозанятым Подмосковья с начала года выдали 20 млн рублей льготных займов

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«Предприниматели региона могут воспользоваться семью программами Московского областного фонда микрофинансирования работает. Одна программа разработана специально для самозанятых. С начала года по программе «Самозанятый» фонд выдал 58 займов на общую сумму порядка 20 млн рублей», – уточнила Зиновьева.В рамках программы предпринимателям, работающим в этом статусе, доступны займы до 500 тыс рублей по ставке 7,5% годовых на срок до 3 лет. Подать заявку можно онлайн на портале региональном портале госуслуг.
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