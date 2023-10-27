Санду рассказала, какую часть долга Молдавия готова вернуть «Газпрому»

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что авторитетные международные компании провели независимый аудит долга компании «Молдовагаз» перед ОАО «Газпром». Согласно данным проверки, Молдавии надлежит выплатить только $8,6 млн вместо $709 млн.
Представители ОАО «Газпром» в свою очередь заявили, что аудит долговых обязательств компании «Молдовагаз» был проведен в одностороннем порядке, поэтому его результаты не могут быть учтены при обсуждении обоснованности долговых претензий. Российская компания намерена отстаивать свои интересы в суде.
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