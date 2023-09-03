Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

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Президент страны Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом». Об этом пишут «Молдавские ведомости».
По словам Санду, в 2021 году Молдавию «хотели обмануть». Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году.
Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что власти Молдавии стремятся разорвать отношения с Россией в ближайшее время. По словам эксперта, западные страны принуждают Молдавию идти по антироссийскому курсу, также они проводят румынизацию страны и втягивают её в евроатлантические структуры.
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Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.
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Екатерина Коршунова