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Санду: у Молдавии не нашли долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом»

03 сентября 2023, 16:42
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Президент страны Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не выявила у Молдавии долга в 800 миллионов долларов перед «Газпромом». Об этом пишут «Молдавские ведомости».
По словам Санду, в 2021 году Молдавию «хотели обмануть». Напомним, в 2021 году Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании в следующем году.

Отмечается, что «Газпром» предупреждал о том, что оставляет за собой право о полном прекращении поставок газа в Кишинев из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения.


Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что власти Молдавии стремятся разорвать отношения с Россией в ближайшее время. По словам эксперта, западные страны принуждают Молдавию идти по антироссийскому курсу, также они проводят румынизацию страны и втягивают её в евроатлантические структуры.

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#газпром
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#рф
#молдавия
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Sabah: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода «Тольятти — Одесса»
03 сентября 2023, 17:10

Фото: iStock/kodda

Газета Sabah сообщила, что новые предложения ООН по «зерновой сделке» подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому поставлялся российский аммиак.
По информации издания, чтобы облегчить поставки российского аммиака на рынке, необходимо провести оценку ущерба трубопроводов, которые были повреждены в результате военных действий. 

Напомним, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки.

Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.

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#сергей лавров
#сделки
#министр
#оон
#поставки
#переговоры
#зерновая сделка
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В России банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах
03 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto/prim91

В нынешнем году количество отказов при рассмотрении заявок на кредиты в российских банках увеличилось до рекордных значений.
Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование компании CosmoVisa.
 
При этом банки зачастую не называют конкретных причин отказа заёмщикам. По мнению экспертов, это связано с желанием банков не раскрывать подробности своей политики оценки кредитоспособности. Сообщается, что 36% россиянам отказали в получении потребительского кредита.
 
Россиян предупреждают, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики кредитные организации будут держать низкий «аппетит к риску», выбирая заёмщиков с высоким кредитным рейтингом. По мнению экспертов, отказов станет ещё больше.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%. Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.

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#банк
#кредиты
#экономика
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В США раскрыли, кого Путин «увел» у Запада
Экономист Вольф: многие страны продолжили вести с Россией дела
03 сентября 2023, 12:33

Фото: сайт Кремля

Американский экономист Ричард Вольф сообщил, что большинство государств либо продолжили заключать сделки с РФ, либо сохранили нейтралитет. Об этом Вольф сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Вольф считает, что по этой причине Россия смогла сохранить свою экономику. Экономист отметил, что страны, которые нуждаются в финансовой поддержке, теперь могут обратиться к БРИКС, который практически так же богат, как и Запад. 

По мнению Вольфа, раньше каждое государство обладало лишь одним шансом — «ехать на поклон в США». Однако теперь начались перемены.

Напомним, ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков сообщил, что доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле. 

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#сша
#россия
#доллар
#экономика
#энергетика
#страны
#государство
#ранхигс
#запад
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Экономика Калифорнии теряет миллиарды из-за забастовки в Голливуде
03 сентября 2023, 08:47

Фото: istockphoto/LeMusique

Забастовка сценаристов в Голливуде продолжается 4 месяца. Она уже обошлась экономике штата Калифорния в 5 млрд долларов.
Financial Times пишет, что экономические потери ещё могут вырасти. Протестующие не хотят продолжать работу на условиях, предложенных киностудиями.
 
Прошлая забастовка сценаристов, проходившая в 2007-2008 годах, нанесла ущерба в 2,1 млрд долларов.
 
Нынешний протест стартовал 14 июля 2023 года. К забастовке присоединились более 160 киноработников Среди их требований: повышение заработных плат, социальные гарантии и защита прав представителей киноиндустрии.

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#кино
#фильм
#актеры
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ТАСС: Источники в ООН опровергли информацию о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT
03 сентября 2023, 05:58

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Подключение Россельхозбанка к международной системе расчётов SWIFT в рамках зерновой сделки не планируется. Об этом 3 сентября пишет ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН.
«Ранее уже предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком. Речь идет о развитии этих идей», — подчеркнул собеседник агентства.

К тому же, по его словам, реализация даже этой идеи имеет немало трудностей: во-первых, ООН не может обеспечить подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT, не получив на это соответствующего согласия от Евросоюза и США, а во-вторых — техническая реализация даже в случае принятия такого решения займёт как минимум несколько месяцев.

Ранее турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что всемирная организация ради возобновления зерновой сделки может подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а также разблокировать активы российских компаний-производителей удобрений, которые в настоящее время заморожены в Европе.

В ближайшее время Россия отправит первую партию зерна в Африку. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дальнейшие поставки могут совершаться как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Напомним, что они совершаются для того, чтобы выполнить цели зерновой сделки России, Турции, Украины и ООН. Сделка была завершена 18 июля, и Россия выступила против её возобновления из-за того, что западные страны забирали большую часть зерна себе, а не отсылали его в нуждающиеся страны, как обозначалось в договорённости.

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#россия
#турция
#оон
#банк
#зерновая сделка
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«Царьград»: США не могут отказаться от импорта российского урана
02 сентября 2023, 17:08

Фото: iStock/Jumbo2010

США не могут отказаться от закупок в России, о чём говорят увеличившиеся более чем в два раза поставки урана. Об этом сообщает «Царьград».
Россия признана мировым лидером по экспорту мирного атома. США осознали, что не смогут обойтись без закупок, поэтому вдвое увеличили импорт урана из России на фоне поддержки Украины и ведения антироссийской политики. 

Данные официальной статистики показывают, что импорт урана из России в США вырос более чем в 2,2 раза, по сравнению с прошлогодними показателями. Сейчас он составляет 416 тонн. 

Можно предположить, что США, видя нестабильное положение на рынке, решили запастись ресурсами впрок. 

Издание «Царьград» напомнило, что газета Bloomberg ранее назвала уран «грозным оружием Путина», поскольку оно ставит в зависимое от России положение США и Европу. 

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#сша
#россия
#поставки
#энергетика
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Anadolu: ООН может пойти на включение Россельхозбанка в SWIFT ради возобновления зерновой сделки
02 сентября 2023, 16:13

Фото: iStock/Aleksandr Bunin

ООН может снять часть ограничений с Россией ради возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
Такое предложение предположительно включено в пакет, разработанный ООН и Турцией.

Уточняется, что всемирная организация может подключить Россельхозбанк к системе SWIFT, а также разблокировать активы российских компаний-производителей удобрений, которые в настоящее время заморожены в Европе.

Ожидается, что об этой теме будут разговаривать президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи, которая пройдёт в Сочи 4 сентября.

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#оон
#турция
#россия
#зерновая сделка
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Шольц: Ядерная энергетика для Германии закончилась
02 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/Wlad74

Тема использования атомной энергии не является болезненной для правящей в Германии коалиции, поскольку ядерная энергетика в стране закончилась и дальнейшее обсуждение этого вопроса не требуется. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По его словам, ядерная энергетика в стране больше не используется. На строительство новых АЭС потребовалось бы 15 лет, а каждая из них обошлась бы в 15-20 миллиардов евро, сказал канцлер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Шольц также напомнил, что в Германии после вывода АЭС из эксплуатации немедленно приступили к их демонтажу. 

Он также подтвердил курс правительства страны на расширение использования возобновляемых источников энергии. К 2030 году их долю в общем производстве электроэнергии в Германии планируется довести до 80%, уточнил Шольц. Решение о постепенном отказе от использования атомных станций было принято в 2011 году при Ангеле Меркель, бывшей тогда канцлером, с учетом последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1».

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#строительство
#евро
#энергетика
#курс
#аварии
#аэс
#шольц
#германия
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Турбизнес предложил правительству РФ отказаться от «паритета» в авиации
02 сентября 2023, 12:29

Фото: istockphoto/inewsistock

В правительстве РФ состоялась стратегическая сессия по вопросам туризма. В числе мер по восстановлению потока иностранных туристов в страну рассматривались вопросы, связанные с упрощением порядка выдачи разрешений на рейсы зарубежных авиационных компаний и отказе от «правила паритета».
Заседание, на котором обсуждалась стратегия по развитию туризма и целевые показатели отрасли к 2030 году, провел председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин, передает «РБК». Предполагается, что к 2030 году количество туристических поездок по России, совершенных как гражданами страны, так и иностранцами, должно возрасти почти в два раза — до 140 миллионов в год. Предполагается, что около 16 миллионов из них будут совершены иностранными гражданами.

Эта цифра в пять раз больше, чем показатели, имеющиеся на сегодняшний день. По итогам прошлого года иностранцы совершили в Россию всего около трех миллионов турпоездок. Для сравнения, в допандемийном 2019 году нашу страну посетили 10 миллионов иностранных туристов.

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#правительство
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