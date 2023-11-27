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Санкт-Петербургская биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве

27 ноября 2023, 10:34
Фото: istockphoto/peshkov

Фото: istockphoto/peshkov

ПАО «Санкт-Петербургская биржа», на которой проходили торги с участием иностранных ценных бумаг, опровергла информацию о подаче заявления на банкротство в качестве должника.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что такое заявление подавалось в Арбитражный суд Москвы еще 24 ноября. Представитель биржи сообщил, что она не подавала иска о банкротстве, передает ТАСС. Площадка подчеркивает, что обладает устойчивым финансовым положением и никаких признаков несостоятельности у нее нет.

В начале ноября «Санкт-Петербургская биржа» попала под блокирующие американские санкции, что означало полную изоляцию площадки от долларовой системы и активов, номинированных в этой валюте. На фоне новостей о банкротстве акции площадки обвалились до 34%, затем они начали восстанавливаться.

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SuperJob: IT-сектор — лидер по росту зарплат в России
27 ноября 2023, 10:01

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За 2023 год заработные платы в IT-отрасли выросли на 8,5%. Это больше, чем в других сферах, но меньше, чем в 2022 году, когда прирост заработков IT-специалистов составил 19,1%, и в 2021 году, когда он был равен 26,3%.
По данным исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob, заметный прирост зарплат зафиксирован также в компаниях, занимающихся строительством, маркетингом, рекламой и PR, а также в банковской сфере. В строительстве и промышленности по отдельным рабочим специальностям отмечен рост заработков до 15%.

Авторы исследования отмечают, что в настоящее время нет предпосылок к снижению зарплат как в сфере IT-технологий, так и в других областях. В условиях рекордно низкой безработицы и дефицита рабочей силы денежная мотивация — ключевой фактор в борьбе за кадры.

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#мотивация
#зарплата
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Российские власти увеличат лимиты выдачи льготной ипотеки
27 ноября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/gopixa

В России планируется увеличить лимиты по выдаче льготной ипотеки. В правительстве в настоящее время готовится соответствующее постановление.
Как сообщили в министерстве финансов РФ, необходимость в дополнительном финансировании возникла в связи с ростом ключевой ставки и возросшем спросе на государственные программы. В августе и сентябре, после того, как ключевая ставка была резко поднята (с 8,5% до 13%), на льготную ипотеку возник ажиотажный спрос, передают «Известия». В августе выдачи по государственным программам достигли исторического максимума, из-за чего лимиты у банков стали расходоваться в ускоренном темпе.

У многих кредитных организаций лимиты почти на исходе и возникает риск, что их может просто не хватить. По мнению экспертов, из-за высокой кредитной ставки льготные ипотечные программы непременно придется дополнительно финансировать на первую половину 2024 года.

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#ключевая ставка
#спрос
#рф
#ипотека
#банк
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Банки раскритиковали идею отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ
26 ноября 2023, 12:56

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Национальный совет по финансовому рынку (НСФР) раскритиковал инициативу «Единой России» об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на обращение представителей банковского сектора к Госдуме, правительству и Совету Федерации.

С данной инициативой выступил в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. Рассмотрение длилось 4 месяца, а потом временно прекратилось в мае 2020 года из-за протестов, которые исходили от представителей банковской сферы.

В финансовых организациях заявляют, что запрет на взимание комиссии при оплате счетов по ЖКХ может привести к вынужденной оптимизации бизнес-процессов, в следствии чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов.

Может существенно сократиться платежная инфраструктура за счет резкого снижения числа банковских платежных агентов. Их услуги практически целиком оплачиваются за счет комиссионных доходов. При этом в НСФР поддерживают отмену комиссий для пенсионеров и льготников.

«Более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является возложение обязанности по оплате такого рода услуг на ресурсоснабжающие организации, в чью пользу осуществляется платеж», — сказано в письме представителей финансового сектора.
Ранее сообщалось, что власти установили ограничения на повышение тарифов ЖКХ в период с 2024 по 2028 годы на уровне 9,8-11 процентов, но это значение может варьироваться в зависимости от региона. 

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#жкх
#деньги
#банк
#новости
#тарифы
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Чехия снова покупает российский газ
«Известия»: Чехия с октября снова начала закупки российского природного газа
26 ноября 2023, 03:54

Фото: iStock/Konoplytska

C октября 2023 года чешские компании возобновили закупки природного газа из России несмотря на то, что страна полностью отказалась от российских поставок ещё за полгода до этого. О нарушении правительственного запрета рассказал министр промышленности и торговли страны Йозеф Сикела.
Он подчеркнул, что Чехии эти закупки не нужны, государство располагает необходимыми запасами на зиму.

«Несмотря на это, на текущей неделе из месячного отчета управления по регулированию энергетики мы узнали, что с октября некоторые торговые компании начали поставлять нам газ из России», — отметил министр в Facebook* (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской, а деятельность её запрещена).
Напомним, в апреле власти Чехии заявили о полном отказе от российского голубого топлива. До этого его доля в общем объеме поставок в эту страну составляла 97 процентов.

Ранее сообщалось, что страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.


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#чехия
#газ
#россия
#поставки
#компании
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Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение
Бизнесмен Бабкин: ЦБ может повысить ключевую ставку до 17% к 15 декабря
25 ноября 2023, 16:05

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в декабре может принять «супержёсткое» решение. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.
Речь идёт об очередном повышении показателя ключевой ставки. Так, ряд специалистов уверен, что к 15 декабря она вырастет до 17%.

По словам Бабкина, денежно-кредитная политика во всё время возглавления Набиуллиной Банка России была жёсткой, но сейчас она стала «супержёсткой». 

Специалист рассказал «Царьграду», что ключевая ставка в размере 4-6% уже была слишком завышенной, а показатели в 15-17% – это «какие-то астрономические цифры». Это связано с тем, что даже при 6% происходит блокировка инвестиций, оказывается давление на всю экономику страны. 

Бабкин добавил, что ключевая ставка 15-17% практически не имеет аналогов не только в истории России, но и во всём мире. 

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#центробанк
#ключевая ставка
#экономика
#россия
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Новый президент Аргентины Милей решил не менять песо на доллар
25 ноября 2023, 13:41

Фото :istockphoto/rarrarorro

Новый президент Аргентины Хавьер Милей, который во время выборов обещал ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, отказывается от своих идей.
Об этом сообщает Financial Times. Экономист Эмилио Окампо является сторонником долларизации Аргентины. Его Милей планировал назначить новым главой ЦБ. Но после победы на выборах, возможно, изменил свою позицию по экономическим вопросам. Он уже не рассматривает кандидатуру Окампо на пост главы Центрального банка.  

«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», —рассказал собеседник издания Financial Times.  
Во время предвыборной гонки Милей говорил, что песо сейчас стоит «меньше, чем экскременты», а Центральный банк Аргентины должен быть «взорван».

Инфляция в стране за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября она достигла 142,7%.

Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 20 ноября. Политик считает себя анархо-капиталистом.
 
После победы Милей сообщил, что цены в стране были искусственно занижены. Именно поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией. 

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#аргентина
#политика
#президент
#экономика
#доллар
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Глава Минтранса Савельев сообщил, сколько самолетов РФ потеряла из-за санкций
Глава Минтранса Савельев: РФ из-за санкций лишилась 76 пассажирских самолетов
25 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Страна потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций, которые коснулись авиаотрасли.
Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, пишет РИА Новости. 

«Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты», —рассказал глава Минтранса.
В начале ноября вице-премьер России Алексей Оверчук отметил, что РФ стала рекордсменом по количеству рестрикций, которые водились против неё, поэтому 2023 год прошел для страны под знаком «санкций из ада». Но и в таких условиях российская экономика научилась жить и развиваться. 

Оверчук привел в пример достижения в области авиастроения. По его словам, сейчас в России налажено импортозамещение двигателей для пассажирских самолетов МС-21.

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#авиация
#самолет
#самолёты
#россия
#санкции
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В Подмосковье в феврале заработает шинный центр для крупногабаритной техники
24 ноября 2023, 21:54

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе появится шинный центра для карьерной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Его строительство. завершила компания «Алато», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В комплексе будут проводить обслуживание техники, установку и ремонт шин. В его строительство и запуск компания инвестировала 100 млн рублей. Сейчас в здании идут отделка внутренних помещений. Запустить объект планируют в феврале будущего года. На нём будет создано около 50 рабочих мест», – рассказали в министерстве. 
Среди клиентов компании «Алато» – Мосгортранс, аэропорт «Внуково», Почта России, Мослифт, Сбербанк, МЧС и другие ведомства. После уходя многих зарубежных игроков с российского шинного рынка компания занялась переориентацией на отечественных производителей шин. 
 
В дальнейшем «Алато» рассчитывает построить завод, где будет разрабатывать и производить масла и смазки для автопрома.
 
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#богородский городской округ
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Некоторым категориям россиян станет сложнее взять кредит
ЦБ ужесточит лимиты на кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой
24 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт тем клиентам, чьи показатели долговой нагрузки находятся в диапазоне между 50% и 80%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В Банке России пояснили, что быстрее всего растут долги клиентов банков, специализирующихся на предоставлении кредитных карт. Причём большая часть кредитования (82%) осуществляется по картам, выданным ещё до введения макропруденциальных лимитов (МПЛ). 

Вместе с тем, доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой свыше 80% снизилась на фоне их запуска с 34% до 31%. Но, несмотря на это, её показатели по-прежнему высоки. 

Таким образом, чтобы ускорить переход к сбалансированной структуре кредитования Банк России принял решение ужесточить МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. 

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