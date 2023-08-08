Сбер повысил ставки по ипотечным программам

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Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам, в связи с чем минимальная ставка при покупке новой квартиры достигнет 11,4%, а для вторичного жилья – 11,7%. Об этом сообщается на сайте Сбербанка.
Кроме того, уточняется, что льготные программы остаются неизменными. Ранее, 4 августа, Сбер снизил ставки по трём программам с господдержкой: «Ипотека для IT – 3%, «Семейная ипотека» - 4%, «Господдержка» - 6%.
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Анастасия Чинкова