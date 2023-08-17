Радио1
Главная / Новости / Экономика/ «Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам до 12%

«Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам до 12%

17 августа 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 12%. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Повышение ключевой ставки Центробанка привело к тому, что с 17 августа «Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка составила 12% годовых.

Уточняется, что нововведение коснётся клиентов, которые открывают вклады из предложенной банком линейки «Лучший процент» на три года. А также тех, кто увеличивает баланс срочных вкладов в рублях за счёт перевода с валютных вкладов, и другими способами.


Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Ожидается и дальнейшее повышение, связанное с усилением проинфляционных рисков.

Читайте также:

Центробанк отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию

«Ведомости»: Российские власти пока не станут ужесточать валютный контроль
#сбербанк
#ключевая ставка
#вклады
#рубль
Читайте нас в
Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53%
17 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Fahroni

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53% относительно среднего показателя за предыдущий год. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским министерством финансов.
За июль в Россию были поставлены 33 192 транспортных средства, из них 32 194 — легковые автомобили. Эта цифра на 84% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, передает ТАСС. Также общий объем поставок почти в полтора раза превысил этот показатель за прошлый год, когда он составил примерно 21,6 тысячи единиц.

Эксперты объясняли резкий рост поставок автомобилей тем, что покупатели стремились успеть вывезти как можно больше машин до того, как вступит в силу новый запрет. Напомним, с 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, электромобилей, гибридных авто, яхт, локомотивов, автокресел, шин и так далее.

Читайте также:

Посол в Анкаре: Москва изучает альтернативы зерновой сделке

Аргентина приостановила экспорт говядины

В Россию привезут тысячу подержанных автомобилей из Китая

#автомобили
#запрет
#эксперты
#рост
#покупатели
#поставки
Читайте нас в
Доллар в России продолжил дешеветь
Курс доллара на Мосбирже опустился в ходе торгов ниже 94 рублей
17 августа 2023, 08:33

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара на торгах на Московской бирже 17 августа продолжил снижаться. Об этом свидетельствуют данные площадки.
Рубль продемонстрировал укрепление 16 августа. За минувший день, доллар потерял более двух рублей к курсу национальной американской валюты. 

Ранее, аналитик Чернов заявил, что торги могут сместиться в диапазон 92-99,5 рублей за доллар. По его ​словам, это будет связано с понижением потребительского спроса на доллар. Он также сообщил, что вполне ожидаемо замедление инфляции в стране. 

Читайте также: 

В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Центробанк отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
#доллар
#рубль
#торги
#ограничения
#сбережения
Читайте нас в
«Ведомости»: Российские власти пока не станут ужесточать валютный контроль
17 августа 2023, 02:35

Фото: iStock/Pineapple_Studio

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». Однако, если ситуация не изменится, то обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной. Кроме того, по словам одного из источников, весьма вероятен будет и рост фискальной нагрузки.

По словам источников издания, участники встречи согласились, что ужесточение валютного контроля — это крайняя мера, которая лишь временно влияет на курс. Главный же фактор падения курса рубля, по их мнению, стала мягкая денежная политика,из-за которой избыточно увеличился объём денежной массы.

Ранее Минфин предлагал сделать обязательной для экспортеров реализацию до 80% валютной выручки не позднее, чем через 90 дней после ее получения. За отказ подчиниться этому требованию у компаний будут отзываться государственные лицензии. При этом необходимо учитывать, что значительная часть этой выручки находится за рубежом.

ЦБ России принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 12 процентов, однако это не привело к повышению курса рубля, на фоне чего власти и экспортеры стали обсуждать предложение сделать продажу экспортной выручки обязательной.

Читайте также:

FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля

Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала

Россиянам рассказали, когда курс рубля стабилизируется


#валюта
#курс рубля
#цб рф
Читайте нас в
В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми
«Известия»: В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми
17 августа 2023, 02:34

Фото: iStock/prim91

Первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».
По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.

«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — цитирует издание слова Лантратовой.

Она уточнила, что этой категории граждан планируется предоставить возможность единоразового списания долгов, если доходы семи упали по независящим от них причинам.

Читайте также:

Центробанк отменил ограничения на предельную стоимость кредитов

Доллар на Мосбирже упал до 94,67 рублей

Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
#семьи
#семьи с детьми
#рф
#россия
#кредиты
Читайте нас в
Минфин Украины рассказал о расходах на выплаты военным
Минфин Украины: Около трети бюджета страны идет на выплаты военным
17 августа 2023, 02:22

В Минфине Украины сообщили, что выплаты военнослужащим ВСУ составляют треть расходов госбюджета страны. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что с января по июль текущего года расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили $44,85 млрд (1,64 трлн гривен). При этом на оплату труда ушло $18,3 млрд (669,9 млрд гривен), а на денежное содержание украинских военных $14,2 млрд (518,8 млрд гривен), что составило 31,6% всех расходов бюджета.

Второй по величине статьей расходов госбюджета стала оплата товаров и услуг $11,1 млрд (406,3 млрд гривен).

Читайте также:

ВСУ нанесли массированный артудар по Херсонской области

Пресс-секретарь ВВС Украины Игнат: Киев не получит F-16 ни осенью, ни зимой

На Украине признали ухудшение ситуации в Купянске
#расходы
#всу
#киев
#украина
#бюджет
Читайте нас в
Центробанк отменил ограничения на предельную стоимость кредитов
Центробанк с 16 августа ввел ограничения на предельную стоимость кредита
16 августа 2023, 22:50

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ с 16 августа установил ограничения на предельную стоимость кредита (ПСК), сообщает на официальном сайте регулятора.
Нововведение будет действовать до конца текущего года. В ЦБ добавили, что такой решение позволит банкам регулировать условия по займам и депозитам более гибко.

В июле 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%. В ходе внепланового заседания 15 августа Банк России на фоне ослабления рубля довел показатель до 12%.

Читайте также:

Доллар на Мосбирже упал до 94,67 рублей

Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения

Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара

#банк
#центробанк
#банк россии
#доходы
#цб
Читайте нас в
Банк России до конца года не будет ограничивать полную стоимость кредита
16 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/alexialex

Центробанк не будет ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребительских кредитов и некоторым видам займов до конца этого года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Уточняется, что ограничения не дают ПСК превышать 292% годовых или среднерыночное значение ПСК по определённым категориям.

Принятые меры позволят кредиторам подстраивать ставки по кредитам, займам, депозитам к увеличению значений ключевой ставки. Кроме того, это позволит избежать проинфляционных рисков.

Читайте также:

В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки

Депутат Госдумы Дмитриева о повышении ключевой ставки: ЦБ знает только одну неадекватную операцию

FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля
#кредиты
#банк россии
#ограничения
#ключевая ставка
Читайте нас в
Доллар на Мосбирже упал до 94,67 рублей
16 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Торги на Московской бирже завершились падением доллара до 94,67 рублей. Об сообщает РИА Новости.
Курс евро на Мосбирже снизился до 103,2 рублей.

До этого, на 16:32 по московскому времени курс доллара уже падал на 2,77 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.

Падение валюты предсказал аналитик Владимир Чернов. Он заявил, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей. Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.

Читайте также:

Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей

Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара

В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
 
#доллар
#евро
#падение
#курс
#экономика
Читайте нас в
Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
Экономист Хазанов: лучше хранить валюту дома или в госбанке
16 августа 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что сейчас свои сбережения, валюту лучше хранить в наличном виде.
При этом, специалист отметил, что хранить деньги лучше либо дома, либо в государственном банке.

«Преимущество хранения валюты в наличных –не надо идти в банк и снимать деньги с банкомата (особенно, когда речь идет о крупной сумме денег). Не надо опасаться, что банк лопнет и деньги пропадут. Именно поэтому многие россияне до сих пор предпочитают держать доллары и евро дома. <…> Лучше хранить валюту и дома, и в банке, лучше в государственном. Так будет надёжнее», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Хазанов.

Читайте также:

Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года

Экономист Беляев назвал самые выгодные методы хранить деньги

Сбер повысил ставки по ипотечным программам
#деньги
#россияне
#сбережения
#рекомендации
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников