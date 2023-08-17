«Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам до 12%

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 12%. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Повышение ключевой ставки Центробанка привело к тому, что с 17 августа «Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка составила 12% годовых.
Уточняется, что нововведение коснётся клиентов, которые открывают вклады из предложенной банком линейки «Лучший процент» на три года. А также тех, кто увеличивает баланс срочных вкладов в рублях за счёт перевода с валютных вкладов, и другими способами.
Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Ожидается и дальнейшее повышение, связанное с усилением проинфляционных рисков.
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Уточняется, что нововведение коснётся клиентов, которые открывают вклады из предложенной банком линейки «Лучший процент» на три года. А также тех, кто увеличивает баланс срочных вкладов в рублях за счёт перевода с валютных вкладов, и другими способами.
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Анастасия Чинкова