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«Сбер» повысит ставки по ипотеке на «вторичку» и новостройки

Сбербанк в августе повысит ставки по базовым ипотечным программам
17 августа 2023, 16:52

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жильё и новостройки. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».
Уточняется, что ставка повысится на 2 процентных пункта (п.п.) с 22 августа. Но она не коснётся тех клиентов, которые подадут заявки до назначенной даты.

Причиной такой меры стало повышение ключевой ставки Центробанка.


Кроме того, с 18 августа Сбербанк повышает минимальную ставку по потребительским кредитам. Она составит 14,5% годовых.

При этом, ставки по льготной ипотеке у «Сбера» не меняются и остаются лучшими на рынке ипотечного кредитования.

Также в компании уточнили, что увеличился и размер кэшбэка в виде бонусов «Сберспасибо», которые может получить клиент, у которого есть кредит или ипотека. Теперь клиенту вернут 2,5% от ставки по кредиту.

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#сбербанк
#ипотека
#ставка
#ключевая ставка
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России удалось «расколоть» коллективный Запад
Telegraph: Европа начинает предпочитать Украине торговлю с Россией
17 августа 2023, 17:17

Фото: iStock/vchal

Коллективный Запад находится на грани раскола из-за желания сохранить торгово-экономические связи с Россией, пишет The Telegraph.
«У Кремля, несомненно, есть благодатная почва для обострения разногласий внутри западного альянса», - прокомментировали ситуацию в издании.

Большинство западных компаний, работавших на российском рынке до начала украинского конфликта, так и не ушли от России до конца. Желание европейских компаний сохранить торгово-экономические связи с Россией не позволяет урегулировать антироссийские санкции.

При этом, на Западе все ярче прослеживается тенденция, при которой бизнесмены и владельцы компаний больше заинтересованы в сохранении отношений с Москвой, чем в помощи Киеву. 

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#россия
#экономика
#европа
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Эксперт Юшков спрогнозировал цену $80-85 за баррель нефти марки Brent осенью
17 августа 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в сентябре стоимость нефти марки Brent составит $80-85 за баррель.
«Федеральная резервная система США, скорее всего, не будет повышать свою ключевую ставку, а параметры добычи нефти в рамках альянса ОПЕК+ были ранее озвучены. Возможны колебания котировок от $80 до $86 за баррель, но наиболее вероятный диапазон – $80-85», — отметил в беседе с Газета.ру Юшков.

По его словам, уровень нефтяных котировок будет зависеть от спроса на нефть в Китае и действий Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+.

До этого сообщалось, что нефть марки Urals в прошлом месяце продавалась по цене, превышающей потолок цен, установленный странами G7. Об этом написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

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#марки
#нефть
#цена
#экономика
#прогноз
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Экономист Беляев заявил, что рубль будет стабильно падать
Экономист Беляев назвал работу ЦБ по укреплению рубля запретительной
17 августа 2023, 16:12

Фото: IStock/Diy13

Курс доллара и евро максимально нестабильный в последние дни. Ещё пару дней назад все наблюдали курс 100 рублей за американскую валюту, сегодня доллар упал ниже 93 рублей.
Однако кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заметил, что такое поведение будет естественным для российского рубля, поскольку Центробанк не делает ничего, чтобы укрепить его. По словам эксперта, пока регулятор держит высокую ключевую ставку, рубль будет стабильно падать.  
«Пока существует высокая ключевая ставка Центрального Банка, та денежно-кредитная политика, которая фактически запретительна для работы экономики — во всяком случае очень сильно препятствует её развитию — о стабилизации рубля говорить очень сложно. Да, будет стабилизация, но стабильно будет в том смысле, что рубль будет постепенно и монотонно снижаться к доллару», — сказал Беляев.
Экономист подчеркнул, что Центробанк на протяжении многих лет использует один и тот же инструмент, который не позволяет в полной мере укрепить рубль. Действия регулятора направлены на краткосрочный эффект, добавил он.
«На валюту можно воздействовать средствами оперативного воздействия, но краткосрочно, а если ты хочешь укрепить свою валюту, то работай с экономикой, а не с курсом отдельно. У Центробанка только один рецепт: повышать ключевую ставку при каждом удобном случае, как будто они в институтах не учились, как будто они не понимают, что финансовая сфера – это производное состояние экономики, она не сама по себе развивается», — заключил экономист.
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#рубль
#ключевая ставка
#центробанк
#валюта
#доллар
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Япония увеличила в июле импорт зерновых из России в пять с половиной раз
17 августа 2023, 14:44

Фото: istockphoto/sandsun

Министерство финансов Японии сообщило об увеличении объема импорта зерновых из России по итогам июля на 5679,4% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Отмечается, что в июне этот показатель также увеличился на 445,2%.
Импорт рыбы и рыбной продукции в прошлом месяце снизился на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Импорт овощей просел на 30%. Ввоз в Японию российского сжиженного природного газа сократился в июле на 53,6%, импорт угля уменьшился на 72,9%, а цветных металлов — на 69,5%, передает ТАСС. Резко сократилась закупка руды цветных металлов — на 93%. Продукции из железа и стали Япония стала закупать меньше в два раза.

Экспорт транспортных средств в Россию вырос на 84%. Специалисты объясняют это тем, что покупатели стремились вывезти как можно больше легковых автомобилей до начала действия запрета. С 9 августа из Японии в Россию запрещен экспорт автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Также более чем в два раза вырос экспорт в Россию медицинских изделий. 

В целом же экспорт в Россию в июле 2023 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт напротив сократился на 69,6%.

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#экспорт
#япония
#специалисты
#покупатели
#импорт
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Стало известно о подорожании шаурмы и бургеров в России за год
Шаурма и бургеры подорожали за год в России
17 августа 2023, 13:44

Фото: istockphoto.com/Kesu01

Исследование аналитиков «Контур.Маркета» показало, что в России за год шаурма подорожала на 3%, а бургеры — на 6%.
Выросли цены и на почти все виды пиццы в этом году. Так, стоимость пиццы «Карбонара» увеличилась до 9%, на 7% стала дороже пицца «Четыре сыра», а цены на «Маргариту» и «Пеперони» выросли на один и два рубля соответственно. А вот «Гавайская» пицца, наоборот, подешевела на 6%.

«Рост цен на фастфуд и напитки произошёл из-за увеличения стоимости продуктов. Так, в 2023 году куриное мясо подорожало на 10% по отношению к 2022 году. Цена выросла и на некоторые овощи. Все эти и другие ингредиенты используются в приготовлении блюд, поэтому и цены на них повышаются», — пояснила в беседе с RT аналитик системы сервисов для автоматизации бизнеса Дарья Жигалина.

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#экономика
#питание
#общепит
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Финансовый эксперт Михеев объяснил, почему вклады по 12% невыгодны
Финансовый эксперт Михеев назвал лучшие способы сберечь и приумножить сбережения
17 августа 2023, 12:39

Фото: IStock/Zhanna Danilova

После повышения ключевой ставки крупные российские банки подняли ставки по вкладам до 11–13% годовых. Об улучшении условий по сберегательным продуктам сообщили в Сбере, ВТБ, Росбанке, РСХБ и других кредитных организациях.
Однако управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев отметил, что капитализация во многих случаях будет работать только при определённых условиях. Он рассказал «Радио 1», что новые ставки не помогут россиянам приумножить свои доходы.
«С этого года каждый клиент банка, который держит деньги на вкладе, платит доходность 13 процентов. К тому же, повышенные ставки по вкладам были сделаны не на большой срок и по определённой линейке продукта, и чем больше сумма вклада, тем меньше процент будет. При этом, ставка будет не годовая, её смогут пересматривать после трёх месяцев с момента, когда вы положили деньги. И если мы говорим, что мы живём в условиях мировой инфляции, то те же 8,5% (которые распространяются в банках на крупные суммы) ничего не дают, вы можете только выйти в ноль. И это при условии, что цены на продукты, бензин не продолжат расти», — отметил Дмитрий Михеев.
Эксперт отметил, что на рынке много других инструментов, которые помогут сохранить сбережения или выйти на пассивный доход. Дмитрий Михеев предложил обратить внимание на фондовый рынок, фьючерсы, золото и индекс.
«На фондовом рынке ты купил акции и держишь их. Раз в квартал, либо раз в полгода, либо раз в год получаешь свои дивиденды. Фьючерсы – это когда ты зарабатываешь на разнице стоимости, но для этого нужен опыт торговли на фондовом рынке. Либо хороший управляющий, который будет это делать за вас, но за это он будет брать комиссию. На рынке сейчас себя хорошо показывает золото. Также есть общий индекс. В этом случае необязательно выбирать какую-то конкретную бумагу на рынке, можно просто вложиться в индекс. Другими словами — это стоимость роста всех бумаг одновременно», — подчеркнул Михеев.
Напомним, Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% из-за падения рубля. В Центральном банке России объяснили, что решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых направлено на достижение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, необходимых для возвращения инфляции к 4% в следующем году и её стабилизации в этих пределах в будущем.

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#деньги
#банк
#акции
#доходы
#сбережения
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Экономист Зубец предупредил об опасности кредитной амнистии для семей с детьми
Экономист Зубец: банки перестанут выдавать кредиты семьям с детьми из-за амнистии
17 августа 2023, 12:02

Фото: IStock/alexialex

В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми. С такой идеей выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уже направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.
Однако в такой ситуации есть риск, что семьи с детьми будут набирать кредиты ради амнистии. Об этом «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец​.
«Банки будут закладывать в кредиты для всех людей более высокий уровень невозврата, это будет приводить к тому, что семьям с детьми кредиты выдавать не будут. Общая стоимость кредита будет расти, потому что банки будут размазывать потенциальный ущерб от группы заёмщиков с детьми на всех остальных. За всех якобы несчастных семей с детьми будет платить вся страна, что неправильно, — каждый должен платить за себя», — отметил экономист.
Депутат Лантратова в своём обращении также подчеркнула, что необходимость идеи обосновывается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян. Однако по словам эксперта, экономическая обстановка в стране устойчивая.  
«Сейчас доходы населения растут: у нас наблюдается рост реальных доходов населения и рост реальных зарплат, инфляция в стране – чуть больше семи процентов в пересчёте на год, а это немного. Ситуация в стране более или менее устойчивая, несмотря на пляски с базовой ставкой ЦБ. Я не вижу оснований прощать кредиты крупным группам просто потому, что у них есть дети», — заметил Алексей Зубец.
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#банки
#кредиты
#семьи
#семьи с детьми
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«Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам до 12%
17 августа 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 12%. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
Повышение ключевой ставки Центробанка привело к тому, что с 17 августа «Сбер» повысил ставки по рублёвым вкладам. Максимальная ставка составила 12% годовых.

Уточняется, что нововведение коснётся клиентов, которые открывают вклады из предложенной банком линейки «Лучший процент» на три года. А также тех, кто увеличивает баланс срочных вкладов в рублях за счёт перевода с валютных вкладов, и другими способами.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Ожидается и дальнейшее повышение, связанное с усилением проинфляционных рисков.

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#сбербанк
#ключевая ставка
#вклады
#рубль
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Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53%
17 августа 2023, 09:26

Фото: istockphoto/Fahroni

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 53% относительно среднего показателя за предыдущий год. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским министерством финансов.
За июль в Россию были поставлены 33 192 транспортных средства, из них 32 194 — легковые автомобили. Эта цифра на 84% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, передает ТАСС. Также общий объем поставок почти в полтора раза превысил этот показатель за прошлый год, когда он составил примерно 21,6 тысячи единиц.

Эксперты объясняли резкий рост поставок автомобилей тем, что покупатели стремились успеть вывезти как можно больше машин до того, как вступит в силу новый запрет. Напомним, с 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра, электромобилей, гибридных авто, яхт, локомотивов, автокресел, шин и так далее.

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