«Сбер» повысит ставки по ипотеке на «вторичку» и новостройки

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Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жильё и новостройки. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».
Уточняется, что ставка повысится на 2 процентных пункта (п.п.) с 22 августа. Но она не коснётся тех клиентов, которые подадут заявки до назначенной даты.
Причиной такой меры стало повышение ключевой ставки Центробанка.
Кроме того, с 18 августа Сбербанк повышает минимальную ставку по потребительским кредитам. Она составит 14,5% годовых.
При этом, ставки по льготной ипотеке у «Сбера» не меняются и остаются лучшими на рынке ипотечного кредитования.
Также в компании уточнили, что увеличился и размер кэшбэка в виде бонусов «Сберспасибо», которые может получить клиент, у которого есть кредит или ипотека. Теперь клиенту вернут 2,5% от ставки по кредиту.
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Причиной такой меры стало повышение ключевой ставки Центробанка.
При этом, ставки по льготной ипотеке у «Сбера» не меняются и остаются лучшими на рынке ипотечного кредитования.
Также в компании уточнили, что увеличился и размер кэшбэка в виде бонусов «Сберспасибо», которые может получить клиент, у которого есть кредит или ипотека. Теперь клиенту вернут 2,5% от ставки по кредиту.
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Анастасия Чинкова