Сбер выплатит до 3 млн рублей в качестве налога на сверхприбыль

С начала 24 августа Китай прекратил импорт птичьего мяса от четырех российских производителей: Невинномысской и Благодарненской птицефабрик, а также Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева и «Птицефабрики Тимашевская», сообщают «Ведомости», ссылаясь на одного из экспортеров.