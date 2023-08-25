Сбер выплатит до 3 млн рублей в качестве налога на сверхприбыль

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Сбер выплатит налог на сверхприбыль в размере до трёх млн рублей до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон на сверхприбыль для крупных компаний. Теперь они должны единоразово выплатить 10%-ный налог. Закон вступит в силу 1 января 2024 года, а внести налоговые взносы компании должны до 28 января 2024 года. По итогам сбора налогов, бюджет должен пополниться на 300 млрд рублей.
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Анастасия Чинкова