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Сбербанк отразил самую мощную DDоS-атаку две недели назад

Греф сообщил об отражении самой мощной DDоS-атаки в истории Сбера
07 ноября 2023, 16:39
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

Сбербанк отразил крупнейшую хакерскую атаку около двух недель назад. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.
«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», - рассказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк регулярно сталкивается с хакерскими атаками. По его словам, они происходят около 10 раз в месяц, однако еще никому не удавалось пробить первый из трех контуров защиты банка.


Однако он добавил, что появились новые квалифицированные хакеры, которые системно атакуют крупные российские ресурсы.

Греф также заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. По его словам, имеется тенденция к небольшому укреплению валюты РФ. Греф добавил, что ожиданий, согласно которым рубль сильно отклонится от имеющихся сейчас уровней, нет. Глава Сбербанка заключил, что до конца года ситуация с курсом рубля останется стабильной.

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#сбербанк
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#атака
#рф
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«Востребована в промышленности»: в России внедрят новую культуру в сельское хозяйство
Ученые Института РАН внедряют мискантус в сельхозкультуру РФ
07 ноября 2023, 15:41

Фото: istock/fotokostic

Ученые РАН стали внедрять в России новую экзотическую культуру — мискантус. Редакция «Радио 1» расскажет, где выращивается растение, какое значение для промышленности имеют содержащиеся в нем вещества, и рентабельно ли его культивирование.

Что такое мискантус


 

Мискантус — это травянистые растения-долгожители, которые наиболее распространены в Австралии, Азии, Африке, Китае, Корее и Японии. В 2012 году был выведен первый сорт мискантуса в России. Растение содержит в себе ценные для промышленности вещества, что позволит увеличить производство.


Где применяют мискантус


Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) выяснили, что растение перерабатывается в целлюлозу, используемую в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Процесс добычи целлюлозы из древесины сложнее технологически, и соответственно дороже, в отличие от мискантуса, который уже комфортно чувствует себя в российском климате и дает богатый урожай сухой растительной массы.


Где выращивают мискантус 


В 2020 году в Московской области была засеяна пробная плантация и запущена производственная линия по выработке целлюлозы. В настоящее время завод представляет собой опытное производство, однако со временем, когда технологии будут отработаны, развернется более масштабное предприятие. 
 
Специалисты отмечают рост интереса к растению в разных регионах России. Так целлюлоза, полученная путем переработки мискантуса, используется для изготовления биоразлагаемой посуды и упаковочных материалов, а также в текстильной промышленности.

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О том, рентабельно ли выращивать мискантус, рассказал исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков в беседе с изданием «Радио 1». 

Он сообщил, что из мискантуса получают целлюлозу, которая очень востребована в промышленности, поэтому если существуют новаторы, которые заинтересованы в таких свойствах растения, то его выращивание будет экономически эффективным.
 
«Если рентабельно выращивать это растение, то его и будут  выращивать. У Плодоовощного союза нет примера использования данного растения, нет расчётов по рентабельности, потому что оно в наши интересы не входит. Если есть новаторы в этом направлении, которые заинтересованы в его свойствах, может есть бизнес-проект, тогда конечно. Люди же не будут выращивать то, что не принесет дивидендов. Поэтому если есть заинтересованный в выращивании этого вида растения инвестор, то соответственно и выращивать его будут в тех масштабах, которые необходимы», — заявил Казаков. 

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Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля
Греф оценил фундаментальный курс в 85-90 рублей за доллар
07 ноября 2023, 14:16

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. Об этом Греф сообщил на пресс-конференции.
По его словам, имеется тенденция к небольшому укреплению валюты РФ. Греф добавил, что ожиданий, согласно которым рубль сильно отклонится от имеющихся сейчас уровней, нет. Глава Сбербанка заключил, что до конца года ситуация с курсом рубля останется стабильной.

Ранее ведущий аналитик Андрей Кочетков заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком не отразится существенно на курсе рубля. По его мнению, повышение ставки не сделает рублёвые депозиты более привлекательными.

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#рубль
#мир
#рф
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#банк россии
#ставка
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В Еврокомиссии призвали устранить зависимость от России в обслуживании АЭС
Еврокомиссар: странам ЕС нужно снизить зависимость от России в обслуживании АЭС
07 ноября 2023, 14:02

Фото: iStock/Wlad74

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании. Об этом Симсон сообщила, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе.
По словам Симсон, необходимо оценить возможные последствия любых зависимостей и быстро их устранить. Она также отметила, что операторы из Болгарии, Венгрии, Словакии, Финляндии и Чехии, которые эксплуатируют реакторы производства РФ, «добились успехов в заключении контрактов на поставку альтернативного ядерного топлива».

Ранее помощница американского министра ядерной энергетики Кэтрин Хафф заявила, что Соединенные Штаты зависят от поставок российского ядерного топлива. Такая зависимость может оказаться критической для национальной безопасности страны.

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#страны
#мир
#рф
#аэс
#топливо
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Греф сообщил о своём переизбрании на должность главы Сбербанка
07 ноября 2023, 13:58

Фото: kremlin.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что его переизбрали на должность главы банка, в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета.
«Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас. Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырехлетний срок», - рассказал сам Греф по итогам заседания. 

С 2000 по 2007 года Герман Греф занимал должность министра экономического развития и торговли России, после чего, ​28 ноября 2007 года его избрали президентом и председателем правления «Сбербанка».

Ранее Греф рассказал, что продажа валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение рубля к фундаментальному уровню, однако, сильно на курс не повлияет.

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#сбербанк
#банк россии
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СПБ биржу вместо Романа Горюнова возглавит Евгений Сердюков
07 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

СПБ биржу, попавшую под санкции США, вместо Романа Горюнова возглавит его первый заместитель Евгений Сердюков. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Отмечается, что Сердюков продолжит работу с контрагентами по установлению порядка принятия мер и действий в условиях санкций. В сообщении биржи также указали, что первоочередной задачей СПБ биржи остается обеспечение доступа инвесторов к активам.

Ранее сообщалось, что Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ранее Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По словам нового руководителя, масштабы российской биржи увеличиваются, равно как и растет ее значение для всей российской экономики.

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#ввп
#экономика
#санкт-петербург
#биржа
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Экономист Николаев предложил свою экономическую модель вместо построенной МВФ
Экономист Николаев: России только предстоит стать центром экономической силы
07 ноября 2023, 13:23

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель, согласно которой мир разделяется на два торговых блока: США и ЕС с одной стороны, Россия и Китай — с другой. Это построение прокомментировал главный научный сотрудник Института экономики РАН РФ Игорь Николаев.
В разговоре с «Радио 1» эксперт назвал модель, предложенную МВФ, достаточно условной, отметив, что при построении подобных экономических схем необходимо учитывать критерии, которые берутся за основу при включении в число основных той или иной торговой и географической агломерации. Экономист считает, что России еще только предстоит стать крупнейшим мировым экономическим центром. Сейчас ее торговые и экономические показатели заметно уступают ведущим мировым державам.

«Если Китай и США вполне сопоставимы по экономической мощи, то показатели России пока значительно уступают этим государствам», — сказал Игорь Николаев. 

По его мнению, в отличие от модели, предложенной МВФ, мировую экономику следовало бы фрагментировать следующим образом: Китай, США и Евросоюз. Судя по всему, Россия сейчас движется к все более плотному сотрудничеству и экономической интеграции с КНР. В какой форме будет развиваться это взаимодействие, станет ли РФ равноправным и сопоставимым по уровню экономики партнером Китая, еще предстоит увидеть.

В заключение беседы Игорь Николаев отметил, что, хотя Россия еще только на пути к обретению подлинного эконмического могущества, какого либо дефицита или других тревожных симптомов в хозяйственной жизни страны не наблюдается и за ее экономику можно не беспокоиться.

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#сша
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#рф
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Бывший глава ФАС Артемьев возглавил Петербургскую сырьевую биржу
07 ноября 2023, 11:04

Фото: сайт Кремля

Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Ранее Артемьев возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Сообщение совета директоров АО СПбМТСБ о новом назначении опубликовала пресс-служба биржи. По словам нового  руководителя, масштабы российской биржи увеличиваются, равно как и растет ее значение для всей российской экономики. Артемьев считает, что необходимо совершенствовать законодательную базу для вовлечения новых товаров в сферу торгов, привлекать больше участников и активно расширять деятельность на пространстве Евразийского экономического союза.

Игорь Артемьев возглавлял ФАС РФ с 2004 по 2020 годы. Затем он перешел на пост помощника главы правительства России Михаила Мишустина. В минувшую пятницу, 3 ноября, премьер-министр освободил Артемьева от занимаемой должности.

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#фас
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Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделится на два торговых блока
07 ноября 2023, 10:10

Фото: iStock/ipopba

Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США — ЕС с одной стороны и Китай — Россия — с другой. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению экономистов, первый торговый блок США и Европейский союз, и второй — КНР и РФ не будут взаимодействовать. Этого не произойдет не только по причине украинского конфликта, но и в силу торгового ограничения в определенных секторах, которые являются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции.

Сообщается, что сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к сильному росту цен на множество товаров. Эксперты отмечают, что из-за этого больше всего пострадает «восточный» блок. По мнению экономистов МВФ, если разделение мировой экономики на два ключевых торговых блока действительно произойдет, то последствия для каждого из альянсов предугадать тяжело.

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Сервис доставки DHL повысил цены услуг в России на 35%
07 ноября 2023, 08:08

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Служба доставки DHL повысила стоимость своих услуг в России примерно на 35%. Несмотря на то, что компания сократила объемы деятельности в стране, ее доля занимает значительное место на международном направлении.
С 1 ноября 2023 года в России выросли тарифы на перевозку, дополнительные сервисы и сборы, а также на услуги по оформлению таможенных документов, передает «РБК». В письме, направленном клиентам, менеджмент DHL объясняет подорожание своих услуг инфляционные процессы, повышение стоимости перевозок, повышение цен на горюче-смазочные материалы и топливо, увеличение тарифов на аэропортовые сборы.

Исходя из опубликованного нового прейскуранта, расценки за доставку в разные страны в пересчете на один килограмм груза остались прежними, однако выросла стоимость сопутствующих услуг, таких, например, как наценка за нестандартные габариты перевозимого груза.

Специалисты отмечают, что прежде DHL ежегодно проводила индексацию расценок на свои услуги, но увеличение их стоимости никогда не превышало 10%.

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