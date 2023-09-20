Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам

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Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, а также не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
«В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов», — сообщили в банке.Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых.
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