Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4%

Каждая восьмая пара ведёт раздельный бюджет, ещё 70% россиян предпочитают вместе руководить бюджетом, при этом, в 19% семей эти полномочия находятся у жены и только в 11% – у мужа. О том, как правильно распределять бюджет в отношениях «Радио 1» рассказала консультант по семейным финансам Кристина Семенова.