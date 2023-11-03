Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4%

Фото: РИА Новости/Макс Ветров
С 3 ноября Сбер повысил ставки по ипотеке. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт как о первичном, так и о вторичном рынках. Ставка выроста на 1,4%. Так, минимальная ставка по ипотеке теперь составляет 15,6%.
В публикации говорится, что повышение ставки связано с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых 27 октября.
Сбер отметил, что ставки по программам с государственной поддержкой останутся неизменными.
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В публикации говорится, что повышение ставки связано с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых 27 октября.
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