Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам

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В России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых, следует из пресс-релиза Сбербанка.
Директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков сообщил, что повышение ставки по депозитам последовало сразу после сообщения Центробанка о повышении ключевой ставки до 15%. Теперь минимальная ставка по вкладам в рублях составляет 14%.
Отмечается, что ставки повышены по СберВкладу, вкладам «Лучший %» и «Управляй ». При открытии вклада «Лучший %» на полгода, предлагается максимальный доход в размере 14% годовых. Ранее максимальная доходность равнялась 12%.
Широков уточнил, что для получения максимального дохода по большинству вкладов, предлагается открывать их на шесть месяцев.
Напомним, что в пятницу, 27 октября, Банк России сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15% годовых. При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в этом году показатель может продолжить расти.
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Отмечается, что ставки повышены по СберВкладу, вкладам «Лучший %» и «Управляй ». При открытии вклада «Лучший %» на полгода, предлагается максимальный доход в размере 14% годовых. Ранее максимальная доходность равнялась 12%.
Напомним, что в пятницу, 27 октября, Банк России сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15% годовых. При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в этом году показатель может продолжить расти.
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Анастасия Чинкова