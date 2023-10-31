Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам

Из-за высоких ставок по ипотеке и растущих цен на жильё в России наблюдается снижение спроса на покупку в ипотеку квартир и домов. Об этом рассказали в Гильдии риелторов Московской области. Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская отнеслась к тенденции положительно. В беседе с «Радио 1» она отметила, что рынок ипотечного жилья в России перегрет.